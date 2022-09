Inaugurado o Galicia Fórum Gastronómico ca edición XX

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, destacou onte a gastronomía como reclamo turístico de Galicia, onde priman os produtos de proximidade e a cociña autóctona.

A titular de Infraestruturas e Mobilidade e o conselleiro do Medio Rural, José González, xunto coa directora de Turismo, Nava Castro, e a alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, participaron nunha nova edición de Galicia Fórum Gastronómico, que xa suma 20 convocatorias.

Na súa intervención, Vázquez Mourelle destacou que este evento é un punto de encontro para empresas e produtores e supón unha oportunidade de formación para os novos talentos nos distintos talleres que estiveron programados.

Subliñou que o foro constitúe o mellor escenario para a promoción dos produtos do mar e da terra maridados cos viños das denominacións de orixe protexidas. Lembrou, ademais, que a gastronomía, xunto coa natureza, é un dos principais motivos escollidos polos turistas para visitar Galicia, pois a comunidade está considerada como destino cunha cociña de calidade e sostible.

Vázquez puxo en valor que Galicia conta con 16 Estrelas Michelin concedidas a 15 restaurantes e outros 37 con Soles Repsol que acreditan a calidade da cociña, xunto cos 25 incluídos na categoría Bib Gourmand ou 3 con estrela verde, recoñecidos pola súa sustentabilidade.

Mar e terra. Os produtos do agro e do mar de Galicia teñen unha presenza destacada no Galicia Fórum Gastronómico. Así, a Xunta -a través das Consellerías de Medio Rural e do Mar participa neste evento con preto de 40 empresas coexpositoras do sector agroalimentario.

As arredor de 30 empresas que acoden ao Fórum baixo o paraugas de Medio Rural ofrecen unha completa representación de produtores variados, adegas, queixerías, xeados, galletas ou mel, entre outras referencias de calidade. Cada unha destas empresas dispón dun espazo personalizado de 6 m² repartidos en cinco illas de 36 m² (postos do 110 ao 139). Ademais, este espazo institucional conta cunha área específica para actividades gastronómicas, a Aula de Experiencias, así como cun túnel do viño onde están representadas máis de 70 referencias de viños, augardentes e licores da nosa comunidade.