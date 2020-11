Inaugurará o Culturgal o film ‘Ons’ de A. de Zarauza

Pontevedra. Un dos títulos cinematográficos máis agardados do ano abrirá a 13ª edición de Culturgal o venres 27 de novembro. Ons, o último filme de Alfonso Zarauza, chega a Culturgal antes de estrearse nas salas comerciais e tras o paso por dous grandes certames: o Festival de Cine Europeo de Sevilla e Cineuropa en Santiago de Compostela.

O pase de Ons no Pazo da Cultura de Pontevedra será moi especial, polo miniconcerto previo da banda Chicharrón, responsable do tema principal da película, e pola presenza do director e reparto que compartirán os primeiros pasos do filme co público.

Ons é o quinto filme de Alfonso Zarauza, que levou trama e cámaras a unha das illas emblemáticas de Galicia. O paraíso agreste da illa atlántica de Ons, cuns poucos habitantes dispersos entre o verdor e os acantilados, vai exercer como un polo magnético na vida dun grupo de persoas.

No argumento, un matrimonio que chega a Ons, días que van volvéndose borrascosos, segredos gardados que empezan a aflorar, e unha muller estranxeira que aparece desmaiada na beira do mar. Unha enigmática irrupción que terminará de espallar un influxo innomeable nas vidas dos protagonista. ECG