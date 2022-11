‘Incombustibles’ pon hoxe o foco nas diferenzas entre xeracións

A Televisión de Galicia ofrecerá este domingo unha nova entrega do programa Incombustibles, que, a través dunha actitude rigorosa e desenfadada, atende os intereses dos maiores, pero sempre desde unha óptica interxeracional e inclusiva.

O espazo presentado polos recoñedicos actores Teté Delgado, Manolo Botana e Luísa Veira centrarase hoxe nos diferentes aspectos que rodean o idadismo. Discriminamos por temas de idade ou de vellez? Por que a xente nova non se relaciona cos maiores? Que opinan os vellos e as vellas sobre a discriminación que sofren pola idade? E cando se dá conta unha persoa de que tamén é vella? Desde o humor e a rigorosidade, Incombustibles contestará esta noite estas e outras cuestións. Sen dúbida un programa especial que -nunca millor dito-, entreterá a xóvenes, e tamén os máis veteranos.

ESPECIAL 20 ANOS DO PRESTIGE. Este 13 de novembro, día en que se fan 20 anos do terrible accidente do Prestige, a Televisión de Galicia ofrecerá un programa especial en que se lembrará todo o acontecido co barco desde que deu a primeira chamada de auxilio fronte a Fisterra ata que a marea branca de voluntarios que viñeron limpar de chapapote ás costas galegas formou parte da actualidade galega durante meses.

O especial 20 anos do Prestige contará o domingo que vén, coincidindo coa data de afundimento do buque, cunha segunda parte dedicada integramente ao movemento de voluntarios, con testemuños de persoas ás que aquel 13 de novembro lles marcou de por vida. Cidadáns que chegaron non so de diferentes partes de Galicia, senon de moitos rincones de España e tamen de fora do noso país.

Unha marea humana que foi a única parte positiva dunha gran catástrofe ecolóxica que xamáis esqueceremos.

VIVIR AQUÍ. Como se formou o Universo e que aspecto real ten é un dos misterios que máis ocupa a comunidade científica. Galicia, a través do traballo do Centro de Supercomputación, está colaborando en poñer en imaxes o vasto espazo que rodea o noso planeta. Un proxecto que naceu no Xapón e en que colaboran varios países. O programa Vivir Aquí descubrirá hoxe o aspecto que ten o universo.

Máis para dentro enfocan os seus intereses no Convento de Ferreira de Pantón, o único con vida monacal na Ribeira Sacra. Trátase dun mosteiro de máis de oito séculos onde viven en clausura unha pequena comunidade de monxas Bernardas. Pero fano adaptándose aos tempos de hoxe, teñen hospedería e mesmo pensan en abrir unha escola de oración. Excepcionalmente, compartirán o seu día a día co espazo da TVG.

ZIGZAG. O xornalista e guionista Andrés Mahía visita este domingo o estudio do programa Zigzag para falar da súa primeira obra teatral, O Refuxiado. Unha comedia sobre o triste que é todo’, xunta á actriz Iria Lamas, unha das protagonistas da obra.

Esta montaxe de Straciatella Teatro presenta a historia dun político ambicioso, sen escrúpulos nin cultura, que acepta o consello do seu audaz xefe de gabinete para solucionar un inminente proceso por corrupción: acoller un refuxiado na casa.