‘Incombustibles’ porá hoxe en valor o papel dos avós e avoas

No programa deste domingo de Incombustibles falarase da conciliación, do importante papel que xogan os avós e as avoas na conciliación familiar. Podemos traballar porque temos avós preto de nós? Abusamos os fillos dos pais para que miren dos netos? Enchen un oco os netos na vida dos avós despois da xubilación? Aforramos cartos na familia grazas ao avós cando se xubilan? Queren os avós coidar dos netos todo o día?

Estas e outras cuestións atoparán resposta esta noite en Incombustibles, que contará coa presenza no estudio de Fernando Morán, que, con 73 anos, compaxina a súa faceta de actor coa de avó, con dous netos de 5 e 10 anos.

‘Vivir aquí’. Desenvolver un xeito de vida propio e ter éxito económico é o reto dos emprendedores en calquera eido. Desde os máis tradicionais ata os máis modernos. É o caso das youtubeiras e os youtubeiros galegos, que levan tempo facéndose oco no amplo panorama dos medios dixitais de información e entretemento. Os/as reporteiros/as do programa Vivir Aquí falarán cos coñecidos Toxío, Orgullo galego, Pradorua e Xeoclip.

Como comprobarán os espectadores, unha experiencia parecida teñen as persoas que innovan no campo da produción de alimentos. A economía circular, a agricultura ecolóxica, a produción e consumo de proximidade son conceptos que mesturados están a crear empresas en Galicia. Como a de Hermindo e Sara, Biochousa, unha interpretación actual da venda dos excedentes das hortas particulares na praza das cidades grandes.

No tempo da cultura de ‘Zigzag’, María Solar falará hoxe coa escritora Luísa Castro, que presentará Un amor antigo, o seu segundo libro en galego, con poemas dedicados ao pai e á súa entrega total.

Nesta obra, a escritora de Foz valora a sólida relación de parella que unía as anteriores xeracións en comparación coas modernas. ‘Un amor antigo’ asómase máis ca nunca á vertixe das emocións e as súas contradicións, deixando os lectores nese limbo de extrema quietude e vitalidade total que só a morte ou o amor concitan.

Ciclo ‘Tes que vir ao Oeste’. Hoxe na galega chega a película O destino tamén xoga, do director Fielder Cook. O ‘western’ de 1966 conta no seu elenco cos actores Henry Fonda, Joanne Woodward, Jason Robards, Charles Bickford, Burgess Meredith, Paul Ford, Robert Middleton, Kevin McCarthy

Sinopse: Meredith (Henry Fonda), Mary (Joanne Woodward) e o seu fillo teñen un alto na súa viaxe e quedan nun hotel de Laredo. Xogadores de todas partes, incluíndo o multimillonario Henry Drummond (Jason Robards, Jr.), reúnense alí para participar na partida de póker máis importante do Oeste. A pesar das recomendacións da súa esposa, Meredith cae na tentación do xogo e perde os aforros familiares. De repente, sofre un ataque cardíaco, de modo que será Mary a encargada de rematar a partida. Están en xogo 20.000 dólares!