Incorpórase ao Álbum de Galicia o perfil da filóloga Margot Sponer

Santiago. Margot Sponer naceu en Niesse e cursou estudos de Filoloxía Clásica, Romanística e Xermanística nas universidades de Halle, Lepzig, Nápoles, Grenoble, Madrid e Berlín; onde, moi probablemente, se graduou.

Margot chegou a Galicia no verán de 1926, tiña trinta e oito anos feitos, e visitou as cidades de Ourense, A Coruña, Santiago de Compostela e Pontevedra para reunir materiais que lle permitirán completar a tese de doutoramento. Ademais, percorreu a cabalo boa parte da provincia de Lugo ata O Cebreiro recollendo léxico nun dos primeiros intentos de estudo dialectal da lingua galega. Debeu abandonar Galicia a mediados de outubro dese mesmo ano para regresar a Alemaña a finais de 1926. Esa viaxe quedou rexistrada na revista Nós, no número 35 aparee unha breve nota incluída na sección «Os homes, os feitos, as verbas», que informa que “a investigadora, ten cáxeque rematado un traballo de moito volume en col do galego antigo, traballo que nos amostrou, e pr’o qual ten aproveitado todol-os documentos pubricados da nosa Edade Meia. Engade ademais que despois d’ise traballo imprentado, conta adicar outro ô galego moderno, pra o quaal xa recadou ben datos, e pra rematalo fará outra viaxe”. Varios números despois, a filóloga alemá publica en Nós a colaboración titulada Algunhas notas dos meus estudos sobre filoloxía galega.

En xaneiro de 2020 o Consello da Cultura Galega presentou o Álbum de Galicia, unha colección dixital de biografías de persoas que destacaron en moi diversos ámbitos: desde a sociedade, a ciencia, a cultura ou a empresa.

A idea é dar visibilidade ás numerosas mulleres e homes, xa finados, que contribuíron de maneira significativa á sociedade galega. ECG