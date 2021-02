Increméntanse un 11 % os fondos para accións nos arquivos de Galicia

Santiago. A Xunta de Galicia incrementa este ano os fondos dedicados a apoiar á actividade dos diferentes arquivos da comunidade un 11 %, ata un investimento de preto de 800.000 euros.

A achega, que reforza o compromiso do Goberno galego con estas dotacións, destinarase a mellorar as infraestruturas dos arquivos municipais e de entidades sen ánimo de lucro, ademais de a prolongar as bolsas de formación e a financiar as actividades dos arquivos históricos e territoriais dependentes da Consellería de Cultura.

Así, dos case 800.000 euros que a administración autonómica dedica este ano aos arquivos, 145.000 están asignados a orde de axudas en materia de arquivos destinadas a entidades locais e sen ánimo de lucro que vén de publicar o Diario Oficial de Galicia.

Con esta orde, o Goberno galego colabora no financiamento de actividades relativas á organización arquivística tanto da administración local, á que se destinan 110.000 euros, como das entidades sen ánimo de lucro, cunha liña de axudas de 35.000.

A finalidade desta, cuxo prazo de presentación é de un mes, é dotar a estes arquivos da infraestrutura e equipamento adecuado para que os seus fondos documentais estean organizados, en bo estado físico e reproducidos noutros soportes para que os cidadáns teñan o mellor acceso posible á información.

O resto do orzamento asignado aos arquivos repártese entre o financiamento da actividade do Arquivo de Galicia, o Arquivo do Reino de Galicia, os Arquivos Histórico Provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra, e os Arquivos Xerais Territoriais de Lugo, Pontevedra e Vigo, aos que se destinarán este ano máis de 530.000 euros, e a prórroga, por seis meses, das vinte bolsas de formación en arquivos convocada en 2020.

Os participantes nestas bolsas relacionadas cos procesos técnicos e que están realizando a súa actividade no Sistema de Arquivos de Galicia poderán continuar o seu aprendizaxe outros seis meses. ecg