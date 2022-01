Inés Rey salienta na entrega do Pérez Lugín a capacidade do xornalismo

A Coruña. A alcaldesa da Coruña, Inés Rey, encabezou este venres o acto de entrega do Premio de Xornalismo Alejandro Pérez Lugín na súa LXXXI edición. Rey, acompañada pola presidenta da Asociación da Prensa da Coruña, Doda Vázquez, presidiu a cerimonia de entrega do galardón, celebrada no Pazo Municipal de María Pita, ao fotoxornalista Javier Quintana Vázquez (A Coruña, 1976), que obtén o Pérez Lugín por segunda vez tras resultar tamén gañador no ano 2009. Durante o acto, rendiuse tamén unha homenaxe ao xornalista Ezequiel Pérez Montes, que cumpriu 50 anos como socio da entidade, da que tamén foi presidente.

Inés Rey valorou o acerto da Asociación da Prensa da Coruña na convocatoria deste ano, que puxo o foco en dous referentes culturais da cidade: o fotógrafo e cineasta José Sellier, e a actriz María Casares. “Cúmprense 125 anos das películas coruñesas do primeiro, que serviron de nacemento para o cinema español. E celebramos, neste 2022, o centenario da fabulosa actriz, que terá un lugar de honra, como merece, na programación cultural da Coruña durante todo este Ano Internacional María Casares”.

O artigo gañador da LXXXI edición do Premio Pérez Lugín, Los extranjeros, firmado co seudónimo Orfeo, aborda precisamente o legado das figuras de Sellier e Casares, vinculando dous enterros, o do xeneral Sánchez Bregua, que filmou Sellier, e o de Albert Camus, amante, amigo e compañeiro de Casares, unindo pois ás dúas personaxes. “Hai nesta hipotética parella unha motivación para insistir na absoluta vixencia do noso audiovisual, do noso teatro”.

Javier Quintana Vázquez é o, gañador deste galardón por segunda ocasión. ecg