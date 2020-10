Infancia en defensa da natureza cunha perfecta harmonía

No álbum ilustrado A nena que abrazaba as árbores (Alvarellos, 2020), de Henrique Alvarellos (Lugo, 1968), o texto discorre case por enteiro en forma dun monólogo descritivo, o que acentúa a empatía do tema como expresión de fervor infantil cara a natureza. A protagonista, a nena Lucía, dá renda solta ao seu contaxioso entusiasmo ante o descubrimento da personalidade das distintas árbores que a rodean, e coas que establece unha relación afectiva moi profunda, próxima ao panteísmo. O cariño especial que manifesta cara a un freixo venerable lévalle a convertelo nunha sorte de alter ego, cun amigo invidente da súa idade e unha ave como complementos, ata a morte da árbore, sucedido por un gromo. O conto permite así que o neno aprecie tanto o inmemorial valor simbólico das árbores como a necesidade da súa actual defensa desde posicións ecoloxistas.

O noso primeirizo lector pode ampliar o seu coñecemento da especie elixida pola nena cun apéndice de datos relativos ás súas características e aplicacións máis importantes, útil incluso para o adulto. A primaria identificación infantil e subxectiva cede así o paso a un complemento didáctico e obxectivo: do freixo común ao fraxinus excelsior. De feito, valería a pena ampliar dita fórmula para abranguer outras especies, tanto vexetais como animais, aínda variando en cada caso o texto correspondente.

Unha colección semellante permitiría, para empezar, que a nenez puidese identificar desde os primeiros anos as árbores máis significativas da nosa paisaxe.

O punto de vista das ilustracións, realizadas por Xulia Nieto Pereira (Mazaricos, 1990), esfórzase por reflectir o ton intimista do relato, algo que logra cunha factura solta, suxestiva á vez que expresiva, que recorda as pinturas de Extremo Oriente.

É de destacar o aproveitamento dos efectos táctiles e o recurso ás manchas estendidas sobre o papel húmido. Este trazo, insólito no xénero, préstalles unha personalidade característica e, por certo, máis acentuada nos múltiples motivos vexetais que nas propias e máis escasas figuras, como si estas actuasen de meras comparsas.

A atmosfera do bosque conséguese tanto con primeiros planos de troncos e follas como con escenas de conxunto, onde as árbores se difuminan creando unha ambientación espacial moi convincente. A amplitude das ilustracións, ao ocupar dúas páxinas e servir como fondo do texto, reforza moi ben esta impresión.