Ingresará Roberto Verino na Ragba este sábado

RECOÑECEMENTO O deseñador galego Roberto Verino ingresará oficialmente na Real Academia de Belas Artes o 18 de xuño, como académico de número electo dentro da sección Artes da Imaxe, nun acto que se celebrará no Auditorio de Verín.

Lerá o seu discurso como académico electo Aportación da moda galega ao orgullo de país, ao que o fotógrafo Xurxo Lobato dará resposta.

Foi o propio Xurxo Lobato, xunto cos tamén académicos Xosé Díaz Arias de Castro, Ángel Luís Hueso e Miguelanxo Prado, os que presentaron a candidatura do modisto galego para o ingreso na academia.

Un recoñecemento que se suma a Agulla de Ouro recibida en 1992, a Medalla de Castelao en 1996, ou a de Ouro de Belas Artes no 2008, e que chega cando se cumple o 40 aniversario da primeira colección que presentou con Roberto Verino como marca tras regresar dende Francia a Verín co soño de facer moda dende o seu pobo, e contribuir a xerar traballo digno e orgullo de ser galegos.

Verín forma parte da marca que creou o modisto en 1982. Non só do nome e do lugar que escolleu para construir unha industria textil coa que chegou a converterse no segundo español (despois de Balenciaga) en abrir unha tenda en París, a vender nunha vintena de países ou ser un dos referentes do exitoso grupo de deseñadores do Galicia Moda. Verín é inspiración e alicerces, e foi o sitio elexido para o acto de ingreso na Real Academia de Belas Artes.

No 25 aniversario da súa marca, o Museo do Traxe de Madrid e a Gabarrón Foundation de Nova York acolleron unha exposición sobre a firma de moda galega. ecg