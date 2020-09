Iniciativas de mecenado para activar a lectura

É moi benvida a iniciativa de Contos Estraños que vén de lanzar un micromecenado a través da plataforma Verkami para poder sacar adiante “A miña primeira novela de...”, unha ambiciosa colección de novelas ilustradas por Iago Torres de xénero fantástico e de aventuras en lingua galega dirixidas ao público xuvenil. Trátase dun proxecto dirixido por Fernando Cimadevila e Alba Rozas co obxectivo de procurar novo lectorado de fantasía e ciencia ficción, creando sinerxías e vínculos coa literatura europea, ademais de actualizar e reformular mitos.

As obras compleméntase cunha serie de fichas didácticas e interactivas e unha guía dixital con información relativa á temática tratada, pensadas para os mediadores. Publicaránse catro volumes anuais, sendo os primeiros: Pegadas de búfalo, de Tomás Rivera, As probas do mago, de Vanesa Santiago, A caída de Guiomar, de Alba Rozas e Visitantes da estrela vermella, de Tomás G. Ahola.

m.fboo@udc.es