Inicio do Ano Laxeiro

cultura. A Fundación Laxeiro inicia o Ano Laxeiro, con motivo do acordo da Real Academia Galega de Belas Artes de dedicar a Laxeiro o Día das Artes 2022, coa primeira de dúas exposicións que, co título xenérico Laxeiro descoñecido, amosará unha coidada selección de obras inéditas, localizadas despois da publicación do Catálogo Universal do artista en 2009.

A primeira achega, subtitulada Obras inéditas de primeira época, está formada por un conxunto de pezas datadas entre os anos trinta e principios dos anos cincuenta nas que se pode apreciar a maioría das características da súa estética e da súa narrativa daqueles anos.

A mostra é unha escolma intencionadamente pequena pola excepcionalidade da maioría das pezas que a compoñen que, no seu conxunto, ilustran o imaxinario e a estética do pintor naqueles anos.

Composta na súa totalidade por obras procedentes de coleccións particulares, a exposición detense en temáticas que caracterizaron a pintura do artista nos anos trinta, como as escenas de entroido, nas que Laxeiro, ademais de plasmar unha realidade cultural concreta -característica da tradición rural galega que el coñecía ben- ofrece unha mirada esperpéntica do xénero humano, nun contexto histórico no que os acontecementos políticos internacionais estaban deixando unha pegada de decepción e falta de esperanza. redacción