Inspirada en Cíes, así es la novela de García-Peña

La escritora alavesa Verónica García-Peña, finalista del premio Planeta en 2015 y en 2017, regresa a la novela con La isla de las musas, un thriller “de estilo gótico” ubicado en una isla gallega, inspirada en las Cíes: “La propia historia me pedía ubicarla en ese entorno”, afirma en una entrevista con Efe.

“Cuando estaba creando la novela me di cuenta de que construía la isla a base de recuerdos. No podía escapar de ellos, eran sus playas, sus acantilados, sus gaviotas, su arena, su clima... Eran ellas”, cuenta García-Peña (Oquendo, Álava, 1979), que ha creado una historia en la que la localización es “casi un personaje más”, que evoluciona al mismo tiempo que los hacen sus personajes.

Su protagonista, un escritor atormentado por la pérdida de inspiración, decide volver al pazo familiar donde se crio situado en la isla de las Musas, que está compuesta en la ficción por la isla do Faro, que incluye la Playa de Rodas, donde se sitúa la vivienda familiar del Pazo de San Jorge; y la isla de MonteAgudo, llamado el Paraje del Ocaso.

La bruma, la lluvia y la fuerza del mar juegan un papel “fundamental” en una historia que habla sobre la culpa pero también sobre “el olvido”, un tema obsesiona a la propia escritora: “Siempre me ha creado mucha angustia no recordar cosas o que llegue un momento en el que no pueda recordar nada. Me parece terrible. Ese propio miedo mío se transmite también en la novela”, afirma.