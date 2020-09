Instalan en 15 minutos en A Coruña una vivienda plegable para emergencias

A Coruña.- El equipo de investigadores del Grupo de Estructuras Arquitectónicas de la Universidad de A Coruña, dirigidos por el profesor Juan Pérez Valcárcel, ha instalado este jueves en 15 minutos en el campus universitario una vivienda plegable destinada a ser utilizada en casos de emergencia.

Valcárcel dirige este proyecto investigador sobre el estudio de edificaciones de emergencia para situaciones de catástrofe, por ejemplo un terremoto que asuela una población.

El profesor ha explicado a los periodistas, minutos antes de la instalación de esta vivienda plegable, que se trata de un diseño de espacios para alojamientos que se suma al diseño de espacios comunes, ya que cuando se produce una situación de emergencia los ciudadanos necesitan un lugar donde vivir pero también servicios como un comedor, un centro de salud, una guardería o una escuela.

Un camión puede transportar varias de estas viviendas, de las que se construyen el suelo y techo y las paredes se doblan de manera que toda la vivienda va plegada, por lo que cuando se llega al lugar donde se va a instalar se tira de ella hacia arriba y se despliega, momento en el que ya puede ser usada.

"Estamos intentando diseñar mecanismos muy sencillos porque tienen que ser baratos para que esto pueda funcionar", explica Valcárcel, que calcula en 500 euros el metro cuadrado de estas viviendas en el caso de una fabricación industrial.

En total esta construcción mide 18 metros cuadrados (2,5 x 7,5 metros) y lógicamente "no se va a vivir muy bien porque es pequeña", pero se tiene que poder transportar en un camión en una situación de emergencia.

"No podemos hacer cosas grandes pero sí que por lo menos sean dignas", ha señalado el profesor.

Este alojamiento es temporal, para unos dos o tres años, mientras no se construye el definitivo. El profesor advierte no obstante a los poderes públicos de que "eso no es excusa de que tienen que arreglar el problema a largo plazo" tras una devastadora catástrofe.

El objetivo es "dar una solución transitoria y la idea es que sea reutilizable", ha abundado.

Esta vivienda es apta para las condiciones meteorológicas de Galicia, y por tanto "puede estar en cualquier parte porque clima peor que el nuestro es difícil de encontrar", ha sostenido Valcárcel, que ha subrayado que esta vivienda está pensada para aguantar vientos fuertes, para que no entre el agua y para soportar el calor en el interior.

El equipo de investigadores de la Universidad de A Coruña del Grupo de Estructuras Arquitectónicas, integrado por Manuel Muñoz Vidal, Isaac Rodrigo López César, Juan Bautista Pérez Valcárcel e Félix Leandro Suárez Riestra, ha recibido recientemente el prestigioso premio internacional Tsuboi.

En el artículo reflexionan sobre el uso de estructuras extensibles en el ámbito de la edificación con un sistema que consiste en desplegar elementos como arcos o pórticos con múltiples intersecciones. EFE