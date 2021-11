INTERSECCIÓN exhibiu case cen obras de máis de 20 artistas galegas

A Coruña. INTERSECCIÓN - Festival de Arte Audiovisual Contemporáneo entregou este sábado, 31 de outubro, os galardóns correspondentes ás cinco seccións que entraban en competición na súa IV edición. Ao longo da semana, o público puido desfrutar de cerca dun centenar de obras de diferentes correntes e estilos artísticos: cine de cúpula no Planetario, performance audiovisual no Teatro Colón e proxeccións e exposicións de video, imaxe e obxectos na Fundación Luis Seoane. Este ano, o festival contaba cun fío narrativo que atravesaba a súa estrutura e estaba presente na maioría das obras. Así, gran parte da programación versaba sobre a capacidade de comprender a cidade como un espazo de construción e reconstrución. INTERSECCIÓN apostou especialmente pola creación contemporánea de Galicia exhibindo obras de máis de 20 artistas galegas e colaborando con tres galerías da Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Galicia. Unha aposta que se viu reflectida no palmarés, cunha ampla presenza de artistas locais en varias das seccións que entraban a competición.

Obras e artistas premiadas nas diferentes seccións

O xurado de AGAG, a Asociación Sindical Galega de Guionistas, decidiu dar o Premio AGAG, onde competían as pezas da sección LAB, a Judith Adataberna, por Memoria de Emerxencia. ”Por abordar o minifundismo como herdanza do que somos, a través dunha proposta narrativa chea de sentimento e verdade. Por unha mirada que emerxe entre as nosas raíces para revelarnos que as estruturas familiares do século XXI son tan etéreas como as pantasmas que habitan este relato”.

Na sección ESCOLAS, o xurado composto por Aida Vallejo, Silvia Longueira e Enrique Lista, decantouse pola obra Leite. Sangue. de Laura MS, “pola súa capacidade de articular un relato propio a partir dun material videográfico doméstico preexistente”.

Na sección Galicia, o xurado quixo destacar a calidade das obras e a disparidade e diferencia de valoracións dentro da mesma ante a riqueza de miradas, concepcións e perspectivas da creación audiovisual galega. Nesta categoría concedíanse un total de seis premios que foron otorgados a Carme Nogueira e a súa obra Tenerife (Premio Colectiva), Alejandra Pombo con MIMIC THIS (Premio Númax á exhibición), Ruth Montiel Arias con Deeper (Premio del público), Santiago Talavera con Hauntopolis (Premio Contemporánea) e Sabela Eiriz con Veo, veo (Premio Xurado Novo).

Na sección Contemporánea o premio foi para Lúa Gándara por Ahora lo entiendo todo. O xurado valorou “a capacidade lúdica e interactiva da divertidísima proposta da artista, por situarse a medio camiño entre a exposición e o ensaio sobre a obra pictórica propia”.

Dentro da categoría de Planetario os premiados foron ARCAAN Colective pola obra Emersive (Premio do Público) e Sergey Prokofyev con Urban Levitation (Premio Xurado Novo). Destacouse a capacidade da obra de Sergey “para evocar, repensar e representar un Manhattan imaxinario, o seu suxerente diálogo entre o arquitectónico e o cinematográfico, así como a experiencia inmersiva do espectador no urbano”.



PALMARÉS INTERSECCIÓN 2020

Premio AGAG da sección LAB

Memoria de Emerxencia, de Judith Adataberna



Premio Resorte da sección Escolas

Leite. Sangue, de Laura MS

Accesit - Notas sobre a habitabilidade en A Barca, del colectivo Cinema Semente.



Premio A Colectiva da sección Galicia

Tenerife, de Carme Nogueira



Mención especial do xurado de A Colectiva

!Doctype html de Blanca Rego.

El cansancio tiene un gran corazón de Acacia Ojea.

Hauntopolis de Santiago Talavera.



Premio Númax a la exhibición da sección Galicia

MIMIC THIS, de Alejandra Pombo



Premio Contemporánea da sección Galicia

Hauntopolis, de Santiago Talavera



Premio del Xurado Novo da sección Galicia

Premio ex aequo: Veo, veo, de Sabela Eiríz y Hauntopolis de Santiago Talavera

Mención: El cansancio tiene un gran corazón de Acacia Ojea



Premio del público da sección Galicia

Deeper, de Ruth Montiel Arias



Premio Xurado Novo da sección Contemporánea

Ahora lo entiendo todo de Lúa Gándara



Premio do público da sección Planetario

Emersive de ARCAAN Colective



Premio Xurado Novo da sección Planetario

Urban Levitation de Sergey Prokofyev



INTERSECCIÓN - Festival de Arte Audiovisual Contemporáneo focaliza a súa programación en obras que se encontran no cruce do arte contemporáneo e o cinema de vangarda, abarcando unha gran variedade de formatos, técnicas e linguaxes.

Tras tres exitosas edicións, celebradas en 2018, 2019 e 2020, INTERSECCIÓN consolidouse coma un punto de encontro para a comunidade artística e o público. Polo festival pasaron artistas como Salomé Lamas, Dora García ou Tatiana Macedo e nel proxectáronse obras de artistas internacionais como J.P. Sniadecki o Kevin Jerome Everson e galegas como Juan Lesta y Belén Montero, Carla Andrade, Ignacio Pardo, Eduardo Valiña, Lara y Noa Castro, Carme Nogueira, Edu Fernández, Vicente Vázquez, Verónica Vicente ou Alberte Pagán.

INTERSECCIÓN - Festival de Arte Audiovisual Contemporáneo está organizado por AC Albatros e financiado, entre outros, polo Concello da Coruña, a Deputación da Coruña, AGADIC, o Ministerio de Cultura a través de Acción Cultural Española (AC/E) en su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) na modalidade de Visitantes e o ICAA – Instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales.