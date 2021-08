Intoxicaciones alimentarias y alergias, las consultas más frecuentes en verano

Madrid. En menores con dermatitis atópica, el sudor, la exposición al sol o el cloro de las piscinas pueden provocar reacciones en la piel como aparición de enrojecimiento, picor e inflamación.

Para evitar el empeoramiento de estos síntomas se recomienda mantener la piel del niño bien hidratada con el uso de las cremas hidratantes o emolientes habituales, ducharse al salir de la piscina y vestirse con prendas de algodón o lino.

Finalmente, la concentración de ácaros en el ambiente disminuye con el calor, por lo que la alergia a este elemento no suele ser tan común en verano.

segunda residencias. No obstante, hay que tener precaución al llegar a las segundas residencias, pues al no ser la vivienda habitual y no limpiarse regularmente, pueden acumularse. Hay que observar que no se presente mucosidad al despertar o de forma casi diaria, estornudos frecuentes, picor nasal, de paladar, oídos y/o garganta.

La doctora Esponda señala que “es fundamental que tanto el niño como el adulto que ha sido diagnosticado de algún tipo de alergia, viaje o salga de casa con la medicación de rescate pautada por su especialista y si se sospecha que pudiera padecerla, pida cita en la consulta en cuanto sea posible”.

