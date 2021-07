Investigadores internacionais no ciclo sobre os avances no cancro

Santiago. A Real Academia Galega de Ciencias (Ragc) e a Deputación da Coruña, coa colaboración da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), inician hoxe, 6 de xullo, o Ciclo de Conferencias Avances en Ciencia e Tecnoloxía que nesta XXIV edición estará centrado nos “Avances recentes no coñecemento do cancro: bases moleculares e aplicacións á clínica”. Ademmais, as charlas celebraranse en formato semipresencial desde hoxe ata este venres presencialmente no Pazo de San Roque de Santiago de Compostela e por streaming en horario de tarde.

O presidente da RAGC, Juan Lema Rodicio, inaugurará o ciclo hoxe ás 18.45 horas acompañado polo seu coordinador Xosé R. Bustelo, vicedirector do Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca e Coordinador do Programa de Mecanismos de Progresión Tumoral do Centro de Investigación Biomédica en Rede do Cancro, membro da presidencia da Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) e académico correspondente da Sección de Bioloxía e Ciencias da Saúde da Ragc.

Nesta primeira xornada celebraranse dúas conferencias, ambas moderadas pola investigadora do Cimus Clara Álvarez Villamarín. A primeira será presencial ás 19 horas e versará sobre a “Xenómica do cancro. Que é e que estamos aprendendo con ela” que impartirá José Tubío, investigador do Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (Cimus) da Universidade de Santiago de Compostela.

Nesta charla, o Dr. Tubío dará información sobre as estratexias que se están a empregar para secuenciar o xenoma dos tumores e a caracterización posterior das súas alteracións xenéticas. Tamén fará unha achega á información que podemos obter destes datos sobre a orixe e evolución dos diferentes tipos de cancro. Entre estes datos encóntranse a detección dos procesos mutacionais, tanto internos coma externos, das células que provocan as alteracións xenéticas que promoven o cancro, as alteracións mínimas que se requiren para que unha célula pase de ser normal a unha tumoral, así como o grao de acumulación progresiva no tempo de mutacións adicionais. Esta información, da que o Dr. Tubío foi actor principal, está iluminando con precisión todos os procesos xenéticos que determinan a orixe, evolución e comportamento clínico dos tumores.

A segunda sesión do día será en formato online ás 20 horas e tratará sobre a “Senescencia celular e cancro” a cargo do investigador do Institute for Research in Biomedicine (Irb) de Barcelona, Manuel Serrano.

A senescencia celular é un proceso biolóxico que está intimamente asociado ao desenvolvemento do cancro e outras enfermidades. Cando se descubriu, pensouse que supoñía unha primeira liña de defensa contra as células tumorais do noso organismo. Desde aquela, sen embargo, descubriuse que este proceso é moito máis polifacético, posto que nalgúns casos tamén pode favorecer o cancro por procesos patolóxicos que agora mesmo se están a desentrañar.

O Dr. Serrano, un dos descubridores deste proceso, dará nesta charla unha visión histórica sobre a evolución do coñecemento deste proceso biolóxico, dos seus papeis no cancro e sobre as novas aproximacións terapéuticas que se están a desenvolver para manipular este proceso no contexto do cancro e outras enfermidades.

Como o seu título indica, o ciclo “Avances” quere dar unha panorámica xeral sobre os avances recentes no cancro cun carácter altamente divulgativo. Intentarase nelas dar información recente sobre técnicas e mecanismos moleculares que median a orixe, progresión e respostas clínicas do cancro. Tamén se ofrecerá unha visión da súa aplicación clínica. Redacción