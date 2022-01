Investimento de 1,6 millóns para o museo Massó e a Illa de San Simón

··· O traballo no Museo Massó complétanse coa rehabilitación da antiga nave de atadores, que se destinará a almacén para as coleccións do museo, e a recuperación da antiga nave da conserveira como espazo único, coa demolición dos tabiques interiores. A maiores, o proxecto prevé a mellora da accesibilidade ás diferentes zonas visitables. Esta actuación súmase á anunciada o pasado verán, destinada a crear unha nova sala de interpretación no Concello de Bueu para a posta en valor do pasado romano da vila, cun orzamento de 225.000 euros confinanciados nun 80% pola Xunta a través dun acordo co Goberno local. Asemade, a Xunta investiu xa máis de 80.000 euros no acondicionamento de cubertas, carpintería e fachada do propio Museo Massó.

··· No programa previsto de melloras para a Illa de San Simón (preto de Vigo) camén se actuará nas diferentes construcións existentes para recuperar o seu aspecto orixinal e garantir a súa sustentabilidade. Nesta liña, vaise intervir nos edificios do Seminario, do Centro de Interpretación e da Casa da Cultura, así como tamén no comedor.



··· Cómpre sinalar que a Xunta de Galicia leva investidos xa preto de 400.000 euros en diferentes actuacións nas illas de San Simón e de San Antón, con melloras nos edificios e noutros elementos construtivos, como os peiraos, ademais de varias plantacións, sinalan desde a Consellería de Cultura.