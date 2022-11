Isabel Pintado homenaxea con ‘Ítacas’ o mundo mítico

Tras a recente exposición de Isabel Pintado no Museo Marcos Valcárcel de Ourense, o pasado 11 de marzo, a artista madrileña asentada na Coruña desde hai trinta anos achegou este venres a súa obra plástica á localidade de Cambados, sembrando de illas míticas as nove salas do EsPazo Torrado, dependente do Concello. Unha mostra composta por cincoenta e catro obras sobre tela, madeira e papel-cartón en técnica mixta, así como por un conxunto de libros de artista con referencias pictóricas e poéticas referidas ao mar e á máxica presenza das illas imaxinadas. Tanto Valentín García, Secretario Xeral de Política Lingüística, como Tino Cordal, gabaron a pintura de Isabel Pintado, como unha das obras referenciais da actual plástica galega.

Pola súa parte, o crítico Armando Requeixo manifestou que nos atopamos ante unha obra personalísima na súa expresión estética, xa que, na súa opinión, “estas illas son xeografías do imaxinario, espazos sagros para as utopías, quimeras de señardade que as acuarelas e os lenzos de Isabel Pintado recrean nunha fantasía de luces e de sombras, de claroscuros nos que adiviñar formas e feitíos, por veces tamén a ledísima hibridación de texturas e de cores entre o ceo e a mallante”. Unha idea coincidinte coas palabras de José Vaamonde, para quen Ítacas “é un traballo obsesivo e incansable por afondar a través do feito pictórico, reflexivo e constante, nesa busca ao interior dos soños, ás procuras e os anhelos da autora na súa íntima soidade creativa”.

Tanto é así que cadros titulados Néboa azul, Illa negra, Áncora, Auga de lúa, entre outros, remítennos a un mundo máxico composto por un misterioso e onírico arquipélago insular, tan presente nas rías galegas. Segundo Isabel Pintado, todas as obras expostas foron concebidas expresamente para esta mostra, entendida como unha viaxe ao mundo dos soños, nos que unha vez máis a natureza é a auténtica protagonista deste universo pictórico.