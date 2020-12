Isabel Taboada: “Es un pellizquito,

A diferencia de muchos puntos de la geografía gallega, la suerte no sonrió demasiado a Compostela, donde sólo se vendieron unos décimos del 5º premio y se repartieron algunas terminaciones y pedreas. Entre los escasos afortunados en Compostela se encuentran los trabajadores del colegio Manuel Peleteiro, que resultaron agraciados en el Sorteo de Navidad con 1.050 euros cada uno.

Y es que la dirección del centro regaló a cada uno de los profesores y otros empleados una participación de 10 euros del número anterior al Gordo. Tradicionalmente, todos los años por estas fechas el centro educativo regala a su plantilla lotería de Navidad. Dado que el décimo de este, el 72.896, está premiado con 2.100 euros, cada participación está dotada de la mitad, 1.050 euros.

La noticia fue acogida con gran alegría entre los trabajadores que se encontraban en el colegio. Lo celebraron a lo grande, pero sin los característicos abrazos y brindis debido a la situación actual. En total, resultaron agraciados más de doscientos trabajadores, que en algunos casos, a pesar de la alegría por el premio, se lamentaban de no haberse llevado el Gordo por solo un número de diferencia.

La jornada laboral se hizo mucho más llevadera para todos, gracias a estos mil euros, que a más de uno le vendrán bien para cumplir con el rito de los regalos de Papá Noel o para invertir en los menús de Nochebuena o Navidad.

Además, el premio coincidió con el inicio de las vacaciones escolares, por lo que el motivo de celebración fue doble. Así lo reconocía el director del centro, Luis Peleteiro, a este diario. “Recibí la noticia con sorpresa y alegría. La gente se marchó encantada después de un trimestre tan duro. Ha sido una buena forma de terminar este año tan complicado”.

Es la primera vez que en el número que regala el centro a sus empleados toca un premio de esta cuantía. Se trata de unas participaciones que el colegio no vende y solo regala a sus empleados.

DESPACHO CON MUCHA SUERTE. Ese número, el 72.896, fue adquirido por el centro en la administración número 13, en la avenida de Ferrol, regentada por Isabel Taboada, que ayer confirmaba que “vendimos parte de la serie, no todo el número, pero bastante, a clientes y a mucha gente por ventanilla”, comentaba muy contenta la propietaria. Además, bromeaba con el hecho de que por una sola cifra no hubiera tocado el Gordo. “Es una pena que por un número no tocara, pero es un pellizquito”, señalaba.

Isabel Taboada cree que está muy repartido. “Algunos premiados se acercaron hasta aquí. Hoy mucha gente duerme un poco más feliz. Es muy bonito ver que la gente está contenta, sobre todo, en estos tiempos. Afortunadamente, llevamos una buena racha, porque en junio del año pasado ya dimos el Gordo”, explica.

Por otro lado, una administración de lotería del casco histórico repartió 60.000 euros del número 37.023 euros, uno de los dos quintos premios que recayó en Galicia.

El premio es de 6.000 euros al décimo. En este despacho se mostraban contentos por haber entregado esta cantidad de dinero, especialmente en el contexto de la pandemia que está viviendo todo el mundo.

Este despacho repartió en 2007 el Gordo de Navidad, mientras que tres años después distribuyeron el segundo premio. También vendieron, en otros sorteos, varios cuartos y quintos premios.

En total, este año en la capital gallega se repartió la cantidad de 1.509.000 euros, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado.

La mayoría fueron pedreas y terminaciones que en muchos casos pertenecen a décimos y participaciones adquiridas en bares y restaurantes de la capital gallega, por lo que suelen estar muy repartidas.

