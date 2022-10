Hoy tratamos uno de los problemas sociales y médicos que más ha preocupado a la sociedad durante los últimos siglos. En resumidas cuentas, y dicho de la forma más sintética posible, la locura. Ha sido analizada, plasmada y representada en diversos medios desde distintos puntos de vista a lo largo de todo este tiempo. El cine ha sido especialmente rico en muestras al respecto. Baste recordar, por ejemplo, las brillantes y conocidísimas Psicosis, de Alfred Hitchcock, Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman o, cómo no, El resplandor, de Stanley Kubrick. Pero aparte de todo esto, hay una obra dramática que fue, quizás, mucho más al fondo que todas ellas, ya que englobaba el problema en un panorama universal, y que tenía en cuenta factores nuevos que incluían la ideología, la política y la concatenación de toda una serie de sistemas (muchos de ellos, atroces) aplicables a su supuesta solución o cura terapéutica. Era el prodigioso Marat/Sade de Peter Weiss (Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade), donde el narrador de la modélica La conversación de los tres caminantes hallaba una vía revolucionaria para conjurar la cuestión. Ahora hablaremos de algo muy reciente. Una obra sorprendente, parcial, directa y completamente novedosa...

la bipolaridad. Acaba de aparecer, en Espasa, un libro realmente insólito cuyo autor es un conocidísimo actor. Lo distinto del caso, en todo este contexto, es que añade un factor nuevo, el humor, en el posicionamiento para tratar el mal y que, además, se trata de un testimonio personal. Ese autor es Javi Martín, el jovencito del programa Caiga quien caiga, y la obra en cuestión es Bipolar y a mucha honra. Hablé con JM de cantidad de cosas. De cómo me había escojonado de risa mientras lo leía, por ejemplo, cosa que no me había pasado jamás estudiando materias que trataban anteriormente toda esa problemática. Y de que, en realidad, a veces me parecía estar leyendo una extrañísima mezcla de Mi suicidio, de Henri Roorda y las memorias de Groucho Marx. Hablamos de momentos clave de su experiencia personal, como su primer brote psicótico, al que en su libro le dedica frases realmente únicas (“Me estaba muriendo. Que morirse es algo que no suele apetecer lo entiende prácticamente cualquiera, y a mí, en ese momento, la verdad es que me venía bastante mal, por no hablar del bajonazo de, además de morirme, tener que perderme la fiesta...”). Y de su intento de suicidio. Y de la búsqueda de una espiritualidad plena o de mutar en otro ser... Una joya aconsejabilísima, amigos...