José Coronado: “Amo a televisión por encima doutras plataformas”

“En recoñecemento á súa extensa carreira profesional que inclúe preto de 40 películas, máis dunha ducia de obras de teatro e series para televisión nas que interpretou papeis memorables”. Así chegou a Ourense Jose Coronado como último premio OUFF Televisión 2021.

Avalado por unha ampla traxectoria, a 26 edición do Ourense Film Festival (OUFF) recoñece o traballo realizado polo actor madrileño para a pequena pantalla pero tamén no eido cinematográfico e cultural.

Nun encontro cos medios feito este mércores, previo á entrega do premio, Coronado estivo acompañado de Arantxa Écija, directora de Programas de Ficción de Mediaset España, e de Miguel Anxo Fernández, director do festival. De feito, Fernández comenzou a intervención agradecendo a presenza dos convidados e, sobre todo, a Mediaset España “por seguir colaborando co festival e traernos hasta aquí a estrea de Entrevías. É un privilexio teros aquí”. Arantxa Écija recordou que “xa estivemos aquí con Desaparecidos. La serie e estamos encantados de volver. Esperamos que a serie guste xa que é a primeira vez que se vai a ver”. Sobre o actor premiado, destacou que “Coronado xa leva con Mediaset moitos anos, antes cando se chamaban teleseries e agora que xa son series de ficción e non podemos estar máis contentos”. O homenaxeado co Premio OUFF Television 2021 comezou “agradecendo que me consideren merecedor deste premio. Amo a televisión por encima de calquera plataforma. Cando empezaba dicíanme que era un medio menor, que fixera cine e teatro e eu cría que estaban equivocados. Seguín as miñas conviccións e agora gáñome a vida dignamente e teño o cariño da xente por entrar cada noite na súa casa”.

Sobre a serie Entrevías comentou que “é un formato novidoso. Pode ser moi interesante descubrir este barrio multicultural, multirracial e multisexual, no que afrontei un gran reto: o meu primeiro avó. Cando me chegaron os guións eu pensaba en poñerme bastón e pelo máis branco pero dinme conta de que eu podería ser un avó tranquilamente, teño un fillo de trinta anos. Así que aquí reivindico o posto de avó do século XXI”.

Falando desta nova ficción, que Écija confirmou que “esperamos poder estreala en 2022”, dixo que “vai enganchar a todo o que a vexa. Ten amor, acción, mundo oscuro... eu vin os tres primeiros capítulos e estou desexando seguir vendo máis”.

Preguntado pola Covid, Coronado afirmou que “eu non deixei de traballar pola pandemia en ningún momento” e sobre o futuro dixo que “aprendín a namorarme do que teño entre mans, non de futuros proxectos” ó tempo que aseguraba ser un “namorado deste oficio e, especialmente, do traballo co equipo”.

A serie Entrevías é o máis recente dos traballos en televisión de Jose Coronado.

A proxección do primeiro capítulo ten lugar esta semana no marco do Festival de cine de Ourense tras a entrega do premio OUFF Televisión.

Coronado comparte protagonismo na serie con o galego Luís Zahera e a actriz Nona Sobo no seu primeiro traballo de interpretación. É unha trama creada por Aitor Gabilondo e David Bermejo.