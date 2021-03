Jose Ramón Oulego, da Asociación de Usuarios de Bancos, na TVG

Santiago. Con motivo da aparición da procesionaria en diferentes zonas de Galicia, A Revista (TVG) falará con diversos expertos sobre este perigoso insecto. Alberto Fernández Güimen, vogal da Asociación Nacional de Empresas de Sanidade Ambiental en Galicia e Pedro Mansilla Vázquez, doutor enxeñeiro de Montes, director durante 40 anos da Estación Fitopatolóxica de Areeiro e profesor na Facultade de Veterinaria, sentarán no estudio de gravación para afondar na situación que se está vivindo por mor desta eiruga.

Ademais, David Puñal, responsable de Xardinería do Concello de Oleiros, ensinará desde Perillos unha zona onde teñen trampas instaladas contra a procesionaria, posto que a súa chegada adiantada xa espertou as queixas dos veciños.

O magazine conectará tamén con Jose Ramón Oulego, socio, avogado e colaborador na Asociación de Usuarios de Bancos, Caixas e Seguros, para tratar a temática da publicidade e influencers, así como dos youtubers.

E tamén este martes estarán coa presentadora Loly Gómez a xestora en redes sociais Ana Gayoso, con quen comentará as distintas cuestións que se poñan sobre a mesa, e o secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia, Miguel López.

E xa hoxe na grella da G2, o espazo ZigZag entrevista hoxe no estudio a Ánxela Gracián, tradutora do libro Bruxas, unha reflexión sobre a herdanza patriarcal no pensamento europeo, desde a Caza de Bruxas a actualidade.

O ensaio, obra da xornalista suíza Mona Chollet, explora tres estereotipos da muller e o proceso que conduciu ao seu estigma, así como o que queda na actualidade desa visión.

Na súa colaboración de escena, Alfonso Becerra falará da obra Médula, un espectáculo a cargo da Compañía Exire, interpretado e dirixido por Ana Beatriz Pérez e Alba Fernández Cotelo. Esta montaxe de danza contemporánea amosa a pegada que cada muller deixa naquelas que a suceden.

ZigZag presentará ademais Entelequias, unha estrea teatral para o xoves. Dirixida por Xosé Leis e con Sabela Hermida, Nerea Brey e Darío Autrán sobre o escenario, este espectáculo amosa unha travesía emocional que fala da incomunicación, as carencias afectivas e a saúde mental. Os espectadores poderán achegarse á exposición da artista conceptual Rita Rodríguez. Desde a Casa Museo Casares Quiroga da Coruña, o espazo da G2 compartirá a mostra que recolle o traballo da autora durante 20 anos. ecg