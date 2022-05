Juan López Rico deita retranca e felicidade a través das súas viñetas

Máis dun centenar de viñetas conforman Aproximación a la esquiva figura de Celestino Carballeira (Galaxia, 2022), un libro obra do xornalista e humorista gráfico Juan López Rico, onde defende o humor como unha ferramenta que permite sortear obstáculos e resaltar perspectivas tapadas por outras máis evidentes ou máis interesantes para alguén”.

O xornalista, que comezou a súa andaina nos medios colaborando con EL CORREO GALLEGO, ven de presentar esta proposta de humor gráfico, onde quere invitar a todos os seus lectores a afondar e a mergullarse nas páxinas da biografía de Celestino, un empresario corrupto a través de máis dunha centena de ilustracións.

UNHA PERSONAXE CHEa DE MATICES. O protagonista do libro conforma unha personaxe rica en matices. “Celestino Carballeira non é só un empresario feito a si mesmo, todo o que ten roubouno co seu propio esforzo, senón que tamén é un personaxe feito a si mesmo”, expresa o autor da obra, quen foi construíndo esta personalidade a través das viñetas co paso do tempo e dos trazos.

López Rico explica que nos inicios do concepto do empresario corrupto e sen escrúpulos que representa Celestino, este non tiña nome nin historia, só a súa característica máis definitoria, a esencia da súa personalidade.

Nas sucesivas aparicións entre as súas viñetas, “foi collendo forma e contido e rematou por facerse co papel. Como consecuencia da miña relación con el, chegou un momento en que, cando imaxinaba unha viñeta, a cuestión que me plantexaba non era “necesito un empresario corrupto para esta escena”, senón “que diría Celestino (daquela aínda sen nome) nesta situación?”, explica.

A súas personalidade evolucionou até que o autor pensou que a a forma de ser de Celestino era o suficientemente importante como para facerse cun papel protagonista. Neste proceso creativo e produtivo, “desbotei moitas viñetas, volvin debuxar moitas outras e fixen o resto ata as máis dun cento deste volume, sabendo xa que o despois chamado Celestino era o centro da historia”, puntualiza.

Quen é Celestino? Neste punto da creación, foi preciso bautizalo e crearlle unha biografía, que é a que figura no libro. Segundo explica o ilustrador, é un home que “naceu nunha parroquia de Ribadeo, estudou malamente o bacharelato elemental no seminario de Mondoñedo e marchou a Madrid, a principios dos 60, a traballar nun pequeno restaurante de Carabanchel. Cando se recupera a democracia xa ten un significativo patrimonio e centos de persoas traballando para el. Despois todo foi medrar ata os nosos días, cando o atopamos neste libro”, explica López Rico.

TEMÁTICAS ABORDADAS. A obra constitúe un volume que está organizado en tres capítulos nos que nos adentramos nas opinións políticas e sociais do personaxe, as relacións coa prensa, o seu pensamento económico e as súas opinións sobre a guerra, as pensións ou as relacións coa igrexa católica ou o medio ambiente, para rematar coa súa faceta máis humana, de peregrino, degustando marisco ou de paseo coa súa muller, que aínda hoxe non ten nome na historia.

Malia esta anonimia, ela xa vai collendo personalidade e protagoniza algunha das viñetas con curiosas opinións como a fórmula para rematar coa pobreza infantil: Segundo ela, chega con convencer aos pais para que lle suban a paga.

Neste senso, o autor busca o humor para facer máis partícipe ao receptor da mensaxe, para abrirlle diferentes maneiras de apreciar a realidade, o que necesariamente implica reflexión.

DIFERENTES VISIÓNS DUNHA MESMA VIÑETA. “É frecuente que unha viñeta leve a diversas interpretacións. Mesmo eu cando as elaboro aprecio varias formas de interpretalas distintas á inicial coa que me puxen sobre o papel en branco. Nese sentido, a viñeta pasa a pertencer en certa medida á propia reflexión do receptor”, considera o seu creador sobre os posibles significados da súa creación.

Nese sentido, o humor é, sen dúbida, outra forma de facer xornalismo, que non consiste noutra cousa que contar o que a xente lle interesa realmente. Como resumo da verdadeira esencia da obra, “hai unha frase na contracapa que vende este libro como: “Unha proposta de humor intelixente para persoas intelixentes”. Pareceume pretencioso e mesmo espúxen as miñas dúbidas, pero non fun atendido. Non entra no campo da creación, senón do márquetin”, expresa o autor. De todolos xeitos, López debuxa a Celestino, ou Celestino debuxa a López. E ambos os dous debúxannos a nós. Para rirse de nós. Para iluminarnos. Para deitar retranca e felicidade. Na mellor tradición do Castelao humorista. Unha proposta de humor intelixente para persoas intelixentes. Como López. Como Celestino”.

Así, segundo expresa Perfecto Conde no seu prólogo da obra: En fin, que este libro non é o Cousas da vida de Castelao –López é moi seu para non ser orixinal–, pero ten algo que ver coa cirurxía social e política do escritor e humorista rianxeiro. A aportación interpretativa e crítica que leva a cabo nestas páxinas sobre algunhas das realidades que caracterizaron os últimos anos da nosa época, unha interesantísima ocasión para preguntármonos que nos pasou”, subliña.