Juan Tallón recibe o premio de periodismo Puro Cora

O escritor Juan Tallón (Ourense, 1975) recibiu este mércores o XXVIII Premio Puro Cora pola súa traxectoria como columnista, na que o xurado recoñeceu “a calidade dá súa escrita, que se pon de manifesto nas súas colaboracións e artigos no xornal El Progreso e no Diario de Pontevedra, así como na súa literatura”. O acto, que se desenvolveu s nas instalacións que o diario lucense ten no polígono industrial de Ou Ceao, contou con representantes destacados da sociedade lucense e galega en ámbitos como o institucional, o económico ou o cultural.

O acto estivo presidido polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; a presidenta do Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, e o director xeral do grupo, José de Cora. Estes dous últimos formaron parte do xurado, xunto co director de El Progreso, Alfonso A. Riveiro; o director do Diario de Pontevedra, Miguel Ángel Rodríguez, e o exdirector do Progreso Lois Caeiro. tamén estivo o Presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices. No 2020 o premio foi para Rodrigo Cota.

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, referiuse á Galicia do século XXI como unha Galicia con arraigo que sabe de onde vén, onde está e cara onde vai.

“A Galicia do século XXI é como unha árbore que busca as alturas, que ten pólas diversas, pero que tamén posúe unhas raíces que se alimentan da terra”, dixo.

E incidiu deste xeito en que a Comunidade é resultado dunha evolución incesante e avogou por seguir avanzando sen esquecer de onde vimos. Nun contexto definido pola falta de solidez, o titular da Xunta aproveitou o acto para recordar a situación límite que, “non lonxe de aquí”, están a vivir os traballadores de varias industrias e reiterou que o Goberno galego seguirá traballando para lograr que non se deixe atrás ás industrias que ata ben pouco eran viables. “Seguiremos traballando cada día e propoñendo saídas que eviten a perda de miles de empregos e unha crise industrial en Galicia”, sentenciou.

E concluíu enxalzando a traxectoria do galardoado co premio Puro Cora; “un xornalista e escritor que coñece moi ben Galicia”, dixo

