Jugarse a los dados el turno del picoteo en familia

De un tiempo a esta parte me he dado cuenta de que mi relación con el calendario es de lo más curiosa. En las distancias cortas, cambio de semanas y meses con una facilidad pasmosa y los días me vuelan. Qué digo los días, la vida más bien. Pero a la vez y desde otra perspectiva, parece que los años se alargan hasta el infinito y no da llegado el momento de darles puerta, y al de ahora mucho más. Lo tengo atragantado. Y aunque solo sea una pequeña trampa psicológica y suene de lo más pueril, reconozco que estoy deseando comerme las uvas del 31 de diciembre y decirle que adiós muy buenas y que no vuelva nunca más.

Que obviamente así será, porque si hay algo con fecha de caducidad en la vida en toda la extensión del término, es precisamente el tiempo. Que nace y muere, continuamente y con la misma cadencia, aunque lo percibamos lento o rápido dependiendo de cómo nos vaya.

Yo con este 2020 tengo una relación especialmente extraña. He pasado por quererlo (aunque parezca mentira), por odiarlo y hasta por obviarlo, con esa sensación intermitente de que no ha sucedido.

Y digo quererlo porque también me ha traído cosas buenas y momentos estupendos, a los que trato de agarrarme para no darlo por perdido. Y eso que cuesta, y en días como hoy, iniciando el nivel 3 compostelano con restricciones por todas partes, pues bastante más.

Que por cierto y ya que viene al caso, lo de los cinco convivientes por mesa en terrazas y restaurantes... a ver, que me lo expliquen al detalle, porque yo ahí veo bastantes familias rotas, y salvo que los técnicos del censo sobre el número de personas que comparten casa me digan lo contrario, me da que en algunas para poder ir a picar algo juntos van a tener que jugarse el turno primero a los dados.

Y EN MEDIO DE TODO ESTO, APARECEN LOS DE ASHLEY MADISON, la plataforma líder de citas extramatrimoniales, que al parecer había decidido hacer un estudio sobre el cambio de las relaciones durante una pandemia mundial, y que acaba de dar a conocer los resultados del informe, bautizado por lo visto como El amor más allá del covid, algo que para mí no deja de ser cuanto menos curioso, cuando el encargo viene de una agencia a la que acudir para ser infiel a tu pareja y donde me da que lo que no buscas es amor precisamente. No lo veo, vaya.

Según datos de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), hace meses que se dispararon las consultas sobre separaciones. A eso le sumas que poco después de la fase inicial de la cuarentena, Ashley Madison comenzó a ver un aumento promedio mensual del más del 39% en los nuevos registros en España en su app, y ya tienes el motivo perfecto para hacer esta encuesta, en la que (ahí es nada), la gran mayoría de los usuarios participantes aseguraron que “tener aventuras era la solución para seguir felizmente casados”. Yo creo que una declaración así merecería un emoticono en toda regla, pero bueno...

EL OBJETIVO DEL INFORME ES, SEGÚN DICE, comprender las motivaciones para tomar la decisión de ser infiel frente al divorcio durante una pandemia y cómo se van a ver afectados los matrimonios en el futuro. Los resultados descritos en el informe apuntan a una realidad controvertida, la de que “el matrimonio es, en última instancia, un arreglo pragmático que ofrece un valor inherente a pesar de que la pareja principal a menudo no proporciona todo el amor, apoyo y deseo necesarios”. La cita es textual y da, por lo menos, para una reflexión con el conviviente de turno..