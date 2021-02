Julia Otero anuncia que padece cáncer y se aparta un tiempo de la radio para someterse a tratamiento

MADRID. EP. La directora y presentadora de 'Julia en la onda', la gallega Julia Otero, ha anunciado este lunes en su programa de Onda Cero que padece cáncer y que se aparta un tiempo de la radio para someterse al tratamiento. "El martes pasado en un control rutinario, de esos que todos tenemos que hacernos, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron células egoístas, como las llama el doctor López Otín", ha explicado la presentadora durante su programa radiofónico.

Según ha informado Onda Cero, Julia Otero ha reconocido que "la palabra cáncer da miedo", pero ha añadido que está "aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días". "No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre", ha subrayado. De esta forma, Julia Otero ha avanzado que estará alejada de los micrófonos por algún tiempo, pero ha agregado que tiene intención de no desconectar totalmente de las ondas. "Entre quimio y quimio me daré una vuelta por la radio", ha asegurado.

Asimismo, Otero ha mostrado su agradecimiento "a las chicas y chicos de 'JELO'". "Este es un equipo extraordinario en todos los sentidos. Profesionalmente son muy buenos, pero su fuerte es la categoría humana", ha enfatizado. "No quiero olvidar a mis jefes de Onda Cero y Atresmedia, porque no hay día que no reciba de ellos una dosis de mimos y pensamientos positivos", ha afirmado la periodista.

Mientras Julia Otero esté alejada de los micrófonos, Carmen Juan, junto con el equipo habitual de redactores y colaboradores, estará al frente de 'Julia en la onda'.

Tras hacer pública la noticia de su enfermedad, las muestras de cariño y apoyo se han sucedido. "Mucha fuerza, Julia Otero, y mis mejores deseos para una pronta recuperación que te permita volver a la primera línea de la radio. Tu voz es indispensable en el mundo del periodismo. Un abrazo, Julia", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un comentario publicado en su perfil de Twitter.

"Gracias por compartirlo, Julia Otero. Ahora toca cuidarse, y te mandamos todo el cariño y la fuerza para acompañarte en esos cuidados. Una abraçada molt gran i fins ben aviat (un abrazo muy grande y hasta pronto)", ha señalado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, mientras que la secretaria general de los socialista andaluces, Susana Díaz, le ha enviado "mucha fuerza". "Te esperamos pronto de vuelta en Julia en la onda", ha apuntado.

También la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha enviado todo su "ánimo y cariño" a la periodista y ha destacado que "su fuerza y valentía van a ser las mejores aliadas en esta lucha contra el cáncer", que espera que gane "muy pronto".

"Hoy he sabido que Julia Otero tiene cáncer. Quiero trasmitirle mi apoyo y ánimo. Estoy seguro que muy pronto volverás con toda la energía que te caracteriza y serás un ejemplo para aquellas personas que sufren la enfermedad", ha asegurado el primer edil de Badalona, el 'popular' Xavier García Albiol.

Desde el mundo del periodismo, colegas como Jordi Évole, Pepa Bueno, Ana Pardo de Vera, Isaías Lafuente, Ana Pastor, Tomás Roncero, Rosa María Artal, Carles Francino, Juan Ramón Lucas, Javier Ares, Marta Solano o Macarena Berlín, entre muchos otros compañeros, han enviado mensajes de apoyo y cariño a la periodista.

"T'estimo Julia. ¡Hasta muy pronto!", ha asegurado Évole, mientras que Pepa Bueno le ha transmitido "mucha fuerza" y Pardo de Vera se ha mostrado "orgullosa" de haberle "admirado siempre tanto y haberlo cantado a los cuatro vientos". "A por esas 'células egoístas'", ha enfatizado.

Lafuente le ha enviado todo su "afecto, que es mucho", y todo "su ánimo, porque fuerza para superarlo le sobra y acaba de demostrarlo con sus palabras". "Admirada Julia Otero, te envío mucha fuerza y mucho amor", ha señalado Macarena Berlín.