Kalandraka, confinamento

A última convocatoria do Premio Compostela de Álbum ilustrado convocado pola editorial Kalandraka e o departamento de Educación do Concello de Santiago de Compostela xa ten un novo gañador desde o pasado sábado, 18 de xullo: Desde 1880, do artista italiano Pietro Gottuso (Verona, 1987). O xurado destaca que se trata dun álbum sen palabras que mostra o paso do tempo nos últimos 140 anos a través da traxectoria histórica dunha libraría, e tamén salientan o coidado da técnica pictórica, realizada en acrílico sobre madeira.

A obra do italiano foi escollida entre os catrocentos traballos presentados, chegados desde vinte países distintos ao redor do mundo, polo que será publicada nas cinco linguas peninsulares cara a finais de ano. Ademais, Bola, da artista Maite Gurrutxaga, foi finalista, mentres Pájaros, da uruguaia Lucía Franco e a arxentina Natacha Ortega, recibiu unha mención especial por parte do xurado.

