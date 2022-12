O pasado martes 29 de novembro Kiko da Silva fixo un percorrido de toda a súa traxectoria profesional dende 1997 ate a actualidade no ciclo o artista e a súa obra que promove a Real Academia de Belas Artes de A Coruña.

O autor de banda deseñada, humorista gráfico de EL CORREO GALLEGO, editor e director de O Garaxe Hermético, a primeira escola profesional de banda deseñada de Galicia, Kiko da Silva, charlou xunto aos artistas e académicos Xurxo Lobato e Miguelanxo Prado sobre todo o proceso creativo dende os seus comezos ate o actual traballo xa como autor maduro.

Da Silva, desmenuzou os seus comezos profesionais, nos que con só 16 anos gañou o Premio Ourense de Banda Deseñada, o máis importante de Galicia nos anos 90, e comezou a traballar en prensa e nas principais editoriais galegas, Xerais, Galaxia, Kalandraka, coma ilustrador e autor de contos infantís. Foi nesa época na que aínda sendo un estudante universitario de Belas Artes, crea tres das súas obras máis vendidas, Cando Martiño tivo ganas de mexar na noite de Reis e Moncho e a Mancha (Kalandraka) ou ¿Que contan as ovellas para durmir? (Galaxia).

Logo tamén explicou como foi a creación do seu personaxe Fiz, o neno máis porco do mundo na revista Golfiño e como deu o salto ao mercado nacional da man de Mister K e El Jueves.

Tamén fixo fincapé na súa O Inferno do debuxante, coa que gañou o Premio Castelao de BD no 2014 e tamén de traballos coma cartelista elaborando as campañas do Entroido de Pontevedra ou os muriais para s bibliotecas públicas de Pontevedra ou de Ribadavia.

Respecto ao seu traballo diario na súa sección A Silveira, que publica en EL CORRO GALLEGO, explicou como selecciona os temas dos que tratar, e como crea os gags das viñetas. Tamén o porque decidiu realizar o seu traballo de humor gráfico cun estilo tan realista e pictórico, moi pouco ou nada habitual nos medios de comunicación.

Finalizou explicando como no 2012 crea O Garaxe Hermético, a primeira escola profesional de banda deseñada de Galicia, con mestres do prestixio de Miguelanxo Prado, Fernando Iglesias, Miguel Porto, Fernando Llor ou Fran Bueno.

Por último amosou en exclusiva aos asistentes as 15 primeiras páxinas do seu proxecto máis longo, a novela gráfica Baixo a sombra das pedras flotantes que editará Xeriais en galego e Norma Editorial en castelán. Unha bd para adultos realizada en gouache e acuarela con música do compositor catalán Roger Subirana, que o público puido escoitar coma despedida do acto. E que os nosos lectores poden descubrir na web do libro www.bajolasombradelaspiedrasflotantes.rocks