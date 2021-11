Kiko da Silva regala ‘A Silveira’ al padre de la saga ‘Gremlins’

Kiko da Silva, dibujante gallego que colabora a diaria en EL CORREO GALLEGO con las viñetas de una sección llamada A Silveira, acaba de regalarle un ejemplar del libro que compila parte de esas viñetas a todo un mito de Hollywood... Joe Dante, director y productor de éxitos del cine de aventuras como la saga de los Gremlins.

Y así lo explicaba el propio Da Silva en sus redes sociales tras conocer a Dante en Vilagarcía, donde ha sido la estrella del festival Curtas.

“Grazas os/as amigos do festival Curtas, tiven a ocasión de poder agradecerlle en persoa ao director de cine Joe Dante (director de filmes que marcaron a miña infancia: Os Gremlins, Pirañas, Exploradores, O chip prodixioso)... regaleille un exemplar de A Silveira, onde pódese ver esa influencia e onde debuxei un par de viñetas do confinamento pola Covid na que os Gremlins eran os protagonistas. Así que ese exemplar creado dende a Galiza Profunda viaxa con Joe Dante aos Estados Unidos. O neno que un día fun non se creería que algo así fora a suceder”.

El realizador norteamericano Joe Dante ha sidoel gran invitado de honor de la 49 edición de Curtas Festival do Imaxinario de Vilagarcía, donde ha recibido el galardón honorífico en la gala de clausura del certamen, Een reconocimiento a su enorme contribución al género fantástico”, según detalla la nota de prensa.

Nacido en 1946 en Morristown, Nueva Jersey, Dante comenzó su carrera como editor para el productor Roger Corman, hasta que dio el salto a la dirección con Hollywood Boulevard (1976), filme que co-dirigió junto a Allan Arkush. En 1978 debutó en solitario con Piraña, escrita por John Sayles, con el que volvió a colaborar en Aullidos (1981) que este año celebra su 40 aniversario.

En 1983 comenzó una exitosa colaboración con Steven Spielberg como productor, dirigiendo uno de los segmentos de la adaptación cinematográfica de la serie de televisión The Twilight Zone. Colaboración que continuó con la exitosa Gremlins (1984), su secuela Gremlins 2 (1990) o El chip prodigioso (1987). Además firmó otros títulos como Exploradores (1985), No matarás al vecino (1989), Matinee (1993), Pequeños guerreros (1998), Burying the Ex”(2014), o la antología Nightmare Cinema (2018), su último largometraje hasta hoy. Curtas cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Vilagarcía y la Deputación de Pontevedra, y el patrocinio de Cafés Candelas, Gadis y Planet Horror.