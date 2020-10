Komasa investiga las estructuras sociales y la lucha de clases en su última película, ‘Corpus Christy’

El largometraje de Jan Komasa cuenta la historia de Daniel, un joven de 20 años quien después de abandonar un reformatorio se decide a convertirse en sacerdote pese a su historial de antecedentes penales. Komasa ya conquistó las salas polacas con Miasto 44 (2014), una cinta trepidante, rodada de una manera muy dinámica, donde se narra el heroico levantamiento de Varsovia contra la ocupación nazi desde el inocente amor de dos jóvenes combatientes.

Con Corpus Christi Komasa mantiene ese estilo vigoroso y vuelve a recurrir al angular de las emociones humanas, aunque en este caso lo hace para teletransportar al espectador a lo más profundo de la mentalidad e idiosincrasia polacas, con la religión católica y las tribulaciones adolescentes como compañeros de viaje. El film plantea la comunicación como norma fundamental para vivir en comunidad y el perdón como única solución de progreso. Valores que, además, servirán de expiación al protagonista.

El mayor aliado del director es su actor protagonista, Bartosz Bielenia, que suele trabajar en el circuito de teatro polaco independiente. Bielenia se sumerge en la psique de su personaje y expresa su lucha interna mediante crispación y miradas penetrantes. Su carisma en la pantalla es realmente impresionante. La historia, muy bien escrita, plantea preguntas como ¿Por qué las personas forman comunidades? o ¿Por qué intentan crear divisiones entre dichos grupos?

‘La Española, la de Torres’. Fran López Montoro y Raúl Enrique Navarro, co-directores de la cinta, tras varios años dedicados a la realización conjunta de cortometrajes, como Bienvenido a Ciudad, Keep Calm & Just Married o No te sorprendas, con los que han participado en los Festivales de Almería, Málaga u Oporto, a finales de 2016 comenzaron un proyecto audiovisual con la intención de hacer un pequeño homenaje a su célebre tatarabuelo, Antonio de Torres Jurado, inventor de la guitarra actual. Lo que empezó siendo un humilde cortometraje para honrar a su antepasado, terminó siendo un largometraje documental, gracias al micromecenazgo, a dos campañas de crowdfunding, a instituciones nacionales e internacionales y a la ayuda desinteresada de muchas personas que han querido colaborar para darle el reconocimiento que se merece, al ilustre carpintero almeriense que cambió la historia de la guitarra.

‘Las hijas del reich’. Inglaterra 1939. Thomas Miller es un profesor de inglés que ha aceptado un puesto de última hora en la escuela Augusta-Victoria en la costa sur inglesa, a la que los nazis alemanes de alto rango envían a sus hijas. Bajo la atenta mirada de la directora, la señorita Rocholl, y su devota ayudante Ilse Keller, las chicas practican inglés y aprenden a representar el ideal de la mujer alemana. La aparición del cuerpo sin vida de un antiguo profesor de la escuela pondrá en jaque el prestigio de la institución y las vidas de todos los implicados.

Protagonizada por Judi Dench y dirigida y escrita por Andy Goddard (Downton Abbey), la cinta está inspirada en la historia del Augusta Victoria College.

‘Cunningham’. Alla Kovgan perfila la vida y la obra del coreógrafo Merce Cunningham en un filme realizado en 3D que cuenta con archivos inéditos que muestran la faceta humanista y artística del bailarín, una de las figuras más influyentes del mundo de la danza en el siglo XX que liberó el baile de la música.

El documental rastrea la evolución artística de Merce Cunningham a lo largo de tres décadas de riesgo y descubrimiento (1944 - 1972), desde sus primeros pasos como bailarín infatigable en Nueva York tras la II Guerra Mundial, hasta su irrupción como uno de los coreógrafos más visionarios del mundo.

‘ane’. Película ambientada en el País Vasco, en 2009. Lide (Patricia López Arnáiz) trabaja como guardia de seguridad en las obras del tren de alta velocidad, un proyecto que genera protestas sociales en las calles. Cuando vuelve a casa después de trabajar y pasar la noche de fiesta, prepara el desayuno para dos, pero su hija adolescente, Ane, no está. Al día siguiente, ésta sigue sin aparecer. Lide mantiene la calma, seguramente su desaparición está causada por la fuerte discusión que tuvieron el día anterior. Buscando entre las cosas de Ane, se irá dando cuenta de que su hija es una persona a la que no conoce. Junto con su exmarido Fernando (Mikel Losada), investigarán el paradero de su hija. Ambos se sumergirán en el mundo de Ane, un espacio activista, inestable y adolescente. Ópera prima del director vasco David Pérez Sañudo.

‘Juego de espías’. JJ (Dave Bautista) es uno de los agentes más reputados de la CIA, siempre cumple y jamás deja cabos sueltos. Pero cuando Sophie, una niña de 9 años, le graba confesando que es miembro de uno de los servicios de inteligencia más reputados del mundo, el veterano agente deberá enseñar a Sophie cómo convertirse en una espía de primera si no quiere ser descubierto. Juntos recorrerán un camino que les enseñará lecciones que no esperaban.

La cinta está dirigida por Peter Segal (Jefa por accidente).