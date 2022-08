‘La casa del dragón’ y ‘Andor’, dos de las superseries que se estrenan este mes

“La casa del dragón”, precuela de “Juego de tronos” sobre el origen de los Targaryen, y “Andor”, la historia del soldado galáctico Cassian Andor (Diego Luna), en una época anterior al comienzo de Star Wars, son dos de las grandes series que llegan este agosto a las plataformas.

Con el verano a pleno rendimiento, las plataformas refuerzan sus propuestas con algunas de las series más esperadas. Además, para complementar el estreno de “La casa del dragón”, que llega a HBO Max el 19 de agosto, el día 1 estará disponible la serie madre “Juego de tronos”, completa y en alta definición.

Estos son, por fecha de estreno, algunos de los títulos más destacados.

‘LOS EMIGRANTES’. Día 2 (Filmin).- La mayor superproducción escandinava de la temporada es esta miniserie de tres episodios que adapta la novela homónima de Vilhelm Moberg y relata la odisea de una familia sueca que a mediados del siglo XIX emigra a Estados Unidos persiguiendo un sueño de prosperidad.

Dirigida por Erik Poppe, cuenta con un presupuesto de más de 11 millones de euros, está protagonizada por Gustaf Skarsgård, Sofia Helin y la cantante Tove Lo.

Día 5 (Netflix).- El cómic más aclamado de Neil Gaiman, “Sandman” da el salto a la pantalla en una serie de acción real en la que el creador de la historieta participa en el proceso creativo y es el autor del guion del primer capítulo.

La serie, que dirigen David S. Goyer y Allan Heinberg, sigue a las personas y los lugares afectados por Morfeo (Tom Sturridge), el Rey del Sueño, mientras repara los errores cósmicos -y humanos- que ha cometido durante su larga existencia.

Día 9 (Filmin).- Miniserie británica de cuatro episodios, creada por Mike Benson y Barunka O’Shaughnessy y protagonizada por Sheridan Smith, Samuel Bottomley, David Fleeshman y Sharon Rooney, “La profesora cuenta el lío en el que se mete Jenna Garvey, una buena profesora, muy popular entre sus alumnos, pero con una vida un tanto caótica.

Después de una noche de borrachera, la acusan de haber mantenido relaciones sexuales con uno de sus alumnos de 15 años; Jenna no se acuerda de nada y decide declararse culpable, para evitar problemas al chico, pero pronto se da cuenta de que las pruebas que la incriminan son falsas.

Día 11 (AMC+).- Creación de Peter Ocko, este thriller de suspense está ambientado en una comunidad utópica construida en la Luna donde Bella Sway (Emma McDonald), contrabandista y piloto de un carguero lunar, es acusada de un crimen y enviada a Moonhaven, asentamiento ubicado en la Luna donde se investiga para acabar con los problemas que amenazan a la civilización en la Tierra.

DEL FILME ‘ELLAS DAN EL GOLPE’, LA SERIE A ‘LEAGUE OF THEIR OWN’. Día 12 (Amazon Prime).- Inspirada en la película Ellas dan el golpe, la serie sigue

a un grupo de mujeres

que sueñan con jugar al béisbol profesional, al tiempo que ahonda en temas como la raza o la sexualidad, mientras los personajes van labrando su camino dentro y fuera del terreno de juego.

Contada en ocho episodios, A League of Their Own está protagonizada por Abbi Jacobson, Chanté Adams y D’Arcy Carden en los papeles principales.

LAS ABOGADAS TAMBIÉN PUEDEN CONVERTIRSE EN SUPERHEROINAS...VERDES. Día 17 (Disney+) Tatiana Maslany interpreta a una abogada treintañera y soltera especializada en casos de superhéroes y que resulta tener el poder de convertirse en una masa verde y superpoderosa de dos metros.

Creación de Jessica Gao, responsable de la serie de animación para adultos Rick y Morty, She-Hulk: Abogada Hulka reúne en sus nueve episodios a un gran número de veteranos del Universo Cinematográfico Marvel, entre los que figuran Mark Ruffalo como Smart Hulk, Tim Roth como Emil Blonsky/la Abominación, y Benedict Wong como Wong.

Día 19 (Netflix). El cineasta Kike Maillo, ganador del Goya por su cinta de ciencia ficción Eva (2011) se pasa a la producción de series de televisión con Alma, un thriller sobrenatural que dirige junto al también director de cine Sergio G. Sánchez (El secreto de Marrowbone), show runner de la nueva producción televisiva.

Rodada casi en su totalidad en el Principado de Asturias, Alma cuenta la historia de Alma (Mireia Oriol) que, tras sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros, despierta en un hospital sin recordar absolutamente nada. Traumatizada por el suceso, sufre terrores nocturnos y visiones que no consigue desentrañar.

‘LA CASA DEL DRAGÓN’, ASÍ ERAN LOS BISABUELOS DE DAENERYS TARGARYEN. .Día 19 (HBO Max).- Esta precuela de Juego de tronos, basada en la novela Fuego y sangre, de George R.R. Martin, está ambientada 200 años antes de los hechos de la primera y cuenta la historia de la casa Targaryen, los antepasados de Daenerys, la Madre de dragones, que fue una de los protagonistas de la serie madre que quedó en la última entrega en todo lo alto.

Si Juego de Tronos fue uno de los fenómenos televisivos más importantes del siglo, esta precuela, también desarrollada por HBO Max, promete ser una digna continuación, si bien en el tiempo será antecesora.

La historia tiene como protagonista al príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), hermano menor del rey Viserys (Paddy Considine) y uno de los herederos al trono, un personaje se distingue por sus habilidades de combate y por ser un jinete de dragones. Se vive un momento de transición en el poder, pero como cabía esperar, no es probable que se acepte sin más que una mujer, la hija del rey, ocupe el Trono de hierro.

‘ANDOR’, PRECUELA DE ‘STAR WARS: ROGUE ONE’. Día 31 (Disney+). Andor, la precuela de Star Wars: Rogue One (2016), precuela de Star Wars: Rogue One, se estrena como una serie doce episodios, con dos temporadas, en las que Diego Luna repite su papel de Cassian Andor, piloto y soldado galáctico.

Concebida como un spin-off de aquella, Andor arrojará luz sobre el aún poco conocido personaje de Diego Luna, del cual se revelará su historia y por qué decidió unirse a la Alianza Rebelde.