Se han fallados los Premios Solidarios ONCE Galicia 2021 concediendo sus galardones recaen a la Fundación Andrea (que preside Charo Barca), al cirujano coruñés Diego González Rivas, a la doctora María Neira, a los trabajadores/as del comercio esencial durante la pandemia y onsellería de Política Social de la Xunta de Galicia en la persona de su titular, Fabiola García Martínez.

En la modalidad de Administración Pública, el jurado estima que la titular de la Consellería de Política Social “ha desarrollado una labor inestimable con el Tercer Sector durante la pandemia, no sólo respaldando sus demandas sino también adoptando resoluciones y medidas que ayudaron a paliar las consecuencias de la pandemia desde los primeros momentos de la crisis sanitaria. Una de las medidas sociales que obtuvo más consenso social y político de la historia de Galicia fue la Tarjeta Básica, de las que se han entregado cerca de 37.000 en el último año”. Una labor que ya le ha validad valido, recientemente, el premio estatal Cermi en reconocimiento al papel integrador y de conciliación que ejerce al frente de su departamento. En la categoría de Empresa Solidaria, el galardón es para los Trabajadores/as del comercio de primera necesidad durante la presente pandemia. El jurado ha estado presidido por Carlos Fernández Lamigueiro, Presidente del Consejo Territorial de ONCE Galicia y actuaron como vocales: Manuel Martínez Pan, Delegado Territorial de la entidad en Galicia; Bárbara Palau Vidal, Consejera General de la ONCE; Arturo Parrado Puente, director xeral de Inclusión Social de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia; Iker Sertucha, vicepresidente de Cermi-Galicia; Marcos Gómez Paz, Secretario Autonómico de Cruz Roja y Carlos Varela Castiñeiras, periodista del. Gabinete de Comunicación del Parlamento de Galicia. Los premiados de estos galardones recibirán los galardones el 30 de septiembre, en el transcurso de una gala que se celebrará en el Teatro Colón de A Coruña.