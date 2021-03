“La corrección política es una forma posmoderna de censura”

El nuevo libro de Darío Villanueva (Villalba, 1950) acaba de salir a la luz. Se trata de ‘Morderse de la lengua. Corrección política y posverdad’, y lo publica Espasa. No es propiamente un libro académico (aunque, al mismo tiempo, no deja de serlo, por el gran aparato bibliográfico que lo sustenta), sino que nos ofrece un largo viaje propicio para cualquier lector, ya sea especialista en asuntos filológicos o no, un viaje que nos permite contemplar y conocer, con gran detalle y ejemplos numerosos, los muchos terremotos y sacudidas a los que el lenguaje se ha visto sometido a lo largo de los tiempos.

En gran medida, el libro bascula entre lo lingüístico y lo inevitablemente social e ideológico. No puede tratarse de otro modo el asunto nuclear de la corrección política en el mundo contemporáneo, tampoco la posverdad, pues ambos parecen tener, en el fondo, muchos puntos de contacto.

Darío Villanueva, con un lenguaje cercano que, sin embargo, aborda toda la complejidad histórica en torno a estos asuntos, explica aquí cómo el lenguaje no es culpable, dice, de esa falta de inclusión de la que se le acusa, “ni puede modificarse a la carta”, según modas o pensamientos concretos, “pues es patrimonio del pueblo”, y el pueblo, no la Real Academia (“demasiado lenta a veces, lo reconozco”), decide sobre su uso. La corrección política, afirma el especialista en literatura comparada, “no es más que una forma de censura”.

La corrección política es un tema central en el debate contemporáneo. Y tú consigues en este libro hacer un estudio muy pormenorizado, con gran contexto histórico, y con muchos ejemplos concretos.

Supongo que tiene que ver con mi condición de profesor. Me gusta atar todos los cabos. Va un poco contracorriente, es cierto, porque hoy todo lo complejo se tiende a explicar de manera demasiado sencilla. Se buscan soluciones rápidas y estupendas, pero lo cierto es casi siempre son falsas. Yo no quiero engañar al lector: intento explicar qué es la corrección política y la posverdad, y ambas cosas me parecen muy relevantes. Y lo explico profundizando, claro. La corrección política como forma de censura y la posverdad como sinónimo, en realidad, de la mentira. Hoy hay mucho adanismo. La gente proclama cosas sin reconocer que vienen de atrás. Y en el pasado han sido de otra manera, así que hay que buscar el origen. Por eso he procurado añadir un buen repertorio bibliográfico. Creo que por primera vez en cincuenta años he escrito algo que va más allá de mis estrictos círculos académicos.

El libro me parece muy completo, muy elaborado. La cantidad de referencias y de citas que utilizas lo demuestra, pero, al tiempo, como decimos, cualquiera lo puede leer sin ningún problema. Seguramente, en esta coyuntura, es necesario conocer muy bien fenómenos como la corrección política o la posverdad.

Estoy teniendo buenas opiniones de la gente que ya lo ha leído, aunque la verdad es que lleva pocos días en las librerías. Es bastante estimulante, porque se trata de lectores diversos. La publicación responde a una idea que me rondaba hace tiempo. Tuve experiencias. Y bueno, fue director de la RAE y eso hace que tengas todo tipo de presiones en este terreno. Mis editoras de Espasa fueron muy generosas, porque el proyecto que yo tenía era diferente: sin embargo, consideramos, creo que con acierto, que este tema era mucho más candente en este momento.

Me parece que no se han escrito muchos libros en España, o en español, sobre la corrección política, aunque sí está muy presente en los artículos de prensa.

Bueno, creo que tendríamos que citar a Ovejero, por ejemplo. O a Vallespín, de la Autónoma de Madrid, que es un intelectual muy preocupado por estos temas, con libros como ‘La mentira os hará libres’, y que se expresa habitualmente en torno a la corrección política en sus artículos de ‘El País’. Entre mis compañeros académicos también hay algunos que siguen muy de cerca el tema, desde Muñoz Molina a Félix de Azúa, pasando por Javier Marías. Creo que lo que escriben es muy influyente. Pero los lingüistas, como Inés Fernández Ordóñez, José Antonio Pascual, Pedro Álvarez de Miranda o Paz Battaner, también se refieren a menudo a esto. La verdad es que hay que considerar que, al hablar de ambos temas, corrección política y posverdad, resulta necesario tener en cuenta tanto lo social como lo lingüístico.

¿Las presiones que experimenta un director de la Real Academia de la Lengua son enormes, sobre todo en estos terrenos de los que tratamos?

Lo son, he hablado extensamente de las quejas, sugerencias, protestas... Muchas se recogen en este libro. Además, piensa que a mí me tocó justo el momento en el que todo esto empezó a tener relevancia... No digo que no existiera antes. Hubo un ‘crescendo’ increíble en esos años, una gran presión, sobre un supuesto erróneo: que las palabras del diccionario están inventadas por los académicos, y además inventadas con mala intención, para joder a alguien. Nosotros vamos por detrás de la sociedad. No inventamos nada. No promocionamos unas palabras más que otras, sólo las registramos. Ya decía Aristóteles que las palabras sirven para lo justo y para lo injusto, pero las personas podemos discernir entre ambas cosas, ¿no? Hay palabras que sirven para ser canalla, sinvergüenza, machista... Claro, por supuesto que sí.

Ni siquiera la corrección política es algo estrictamente tan actual.

No. Ya sabes que nace, sobre todo, en los campus norteamericanos, allá por los 60 y 70. Las revueltas en California y otros estados por la guerra de Vietnam. Por entonces Marcuse, que se convirtió allí en un pope, hizo circular una teoría que a mí me dejó bastante turulato. Fue aquella de la ‘tolerancia represiva’. Así es como se define. Esa tesis fue el fundamento de la corrección política: impedir que se digan determinadas cosas.

O sea, como en Foucault: “no tenemos derecho a decir todo”.

Claro. Dios los cría y ellos se juntan. La corrección política viene de Marcuse, pero la posverdad tiene que ver con el triunfo de la deconstrucción en las universidades norteamericanas una vez más. Y allí Foucault y Derrida, que se convirtió en una estrella pero que, en Europa, tuvo mucha menos influencia, fueron los popes del momento. Lo que hacían era destruir los fundamentos del lenguaje como una herramienta para decir la verdad de las cosas. Para ello el lenguaje es masturbatorio, onanista, se nutre de sí mismo. Todo está en el texto y más allá no hay nada. Y este es el caldo de cultivo de la posverdad. No creo que Trump los haya leído, la verdad, pero hay una conexión clarísima con su política, que consiste en fundamentarlo todo en posverdades y bulos.

Es curioso que estos franceses tuvieran tanto éxito en Estados Unidos. Lo digo porque en Europa siempre estamos bajo sospecha: el viejo continente, con sus sofisticaciones, y así. Y esta vez, se aceptaron con entusiasmo esas teorías, creo que mucho más que aquí.

Consiguieron cargarse una tradición pragmática en los estudios de Humanidades en Estados Unidos. Se consideraba que la Historia y la literatura eran importantes para la formación. Todo cambió. Desde que yo empecé a ir a Estados Unidos se ha llegado a una situación verdaderamente deplorable. Se cargaron el canon. Ya no se enseña a Shakespeare ni a Cervantes, porque están muertos y además son blancos y encima europeos. Los estudios culturales, como ha dicho Said, tienden a igualar un canto polinesio con una sinfonía de Beethoven. Por supuesto que un canto polinesio es muy interesante, pero yo no lo igualaría. Al no hacerlo, automáticamente eres considerado un elitista. Eso, como poco.

En ‘Morderse la lengua’ hablas con gran preocupación de cómo la corrección a toda costa está llevando a la llamada política de la cancelación. Tú mismo sufriste cosas semejantes, tal y como relatas, durante una estancia académica en Colorado.

Sí, eso fue a principios de los 80. Las cosas estaban en una fase embrionaria. Lo de la cancelación no es ninguna broma. Yo salí más o menos bien, pero me dejé algunos pelos en la gatera. Fui en una posición muy buena, con muy pocos alumnos de gran nivel a mi cargo. Hice un curso de novela picaresca, porque ya sabes que es un corpus relativamente breve y manejable. Pero claro, la literatura es como es, y hay un momento en el que la madre de Lázaro se amanceba con un hombre negro y tiene un hijo mulato... En el libro se observa un rasgo muy racista, cuando el niño, al ver a su padre, dice “mamá, coco”. Tenía yo una alumna negra, de origen dominicano, que en absoluto se sintió mal por esto. No hubo problema. Pero en Santiago habían encontrado un artículo, lo cierto es que bastante antisemita, de Quevedo, en el archivo del Cabildo, lo utilicé en aquellos meses, y unos alumnos de origen judío lo denunciaron. Al final los convencieron de que yo no había elegido el texto para ofender a nadie, ni mucho menos. Ahí está la historia que cuenta Philip Roth en ‘La mancha humana’. En Princeton, pronunciar la frase “estudia más y deja de tocarte los cojones” causó la destitución de Antonio Calvo, un profesor de origen español. No es un tema menor [porque además acabó mal]. Por eso cuando expliqué el ‘Estebanillo’, que era de Salvaterra de Miño, les conté a aquellos alumnos que la picaresca puede atacar duramente a las minorías, como habían visto, y que muchas veces los gallegos también han sido objeto de ataques y de burlas. “Y miren, yo nací en el año 50 y resulta que soy gallego, de Lugo”, les dije. Fue como resarcirme un poco.

Poco a poco, como indicas en tu libro, la posverdad, o, si se quiere, la mentira, el bulo, se va abriendo camino. Parece algo ya instalado entre nosotros.

El primero en hablar de la mentira, en política, fue Platón. Aquello de la mentira piadosa. Es decir, el gobernante debe mentir si con ello favorece al pueblo. Luego Maquiavelo ya fue la apoteosis: el príncipe debe mentir porque siempre encontrará a muchos súbditos que quieran ser engañados. Esto está ocurriendo ahora. Tenemos una tendencia a superponer nuestros prejuicios a las realidades que nos resultan desagradables o inconvenientes. Un político que diga la verdad probablemente no gane, no va a conseguir votos. La gente quiere oír ciertas cosas, aunque no sean ciertas. Y el que se las dice es quien se lleva el gato al agua.

El gran debate sobre el lenguaje inclusivo te tocó muy de cerca durante los años de dirección de la RAE.

Para empezar, he de decir que el feminismo es la revolución más importante, necesaria y justa de nuestro siglo. Por supuesto que viene de muy atrás. De la ilustración, de los movimientos sufragistas, entre otros. Este año celebramos el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, que fue una destacada activista en esta línea. Y ahora asistimos a un momento muy relevante en lo que al feminismo se refiere, la gran revolución. Pero en mi opinión el gran error está en confundir la gramática con el machismo. Los avances en la lucha por la igualdad residen en erradicar la ablación del clítoris, o en impedir los matrimonios obligados de las niñas, y por supuesto en la búsqueda de la igualdad en todos los sentidos, igualdad salarial, política, acceso a todos los puestos y oficios del mundo. La igualdad no está en utilizar una arroba o una x al escribir, o en decir ‘burre’, en lugar de ‘burro’ y ‘burra’. No, no es eso, no es eso. Se dice que el masculino inclusivo es un rasgo del patriarcado. Bueno, a veces desdoblamos el lenguaje, porque conviene, como en “señoras y señores”... Y otras muchas veces, no lo hacemos. En el guajiro, una lengua amerindia, el género exclusivo es el femenino. Y la sociedad en la que se habla esa lengua es una sociedad que somete a las mujeres en todos sus términos. Si fuera como se dice, esa sociedad tendría que ser espléndida, y, por supuesto, no es lo que sucede.

Ahora se habla del nuevo maniqueísmo y de la simplificación, que está en todas partes. En tu libro hay cientos de ejemplos sobre muchas palabras y expresiones, y, desde luego, no podemos hablar aquí de todas ellas... Pero una de esas palabras, que están suscitando gran debate en la actualidad, como tú señalas, es ‘fascista’.

Se ha desnaturalizado su significado, creo que con bastante frivolidad. Hoy ‘fascista’ parece que es alguien que no coincide con tus ideas, sin más. Hay una página en mi libro en la que se recoge quiénes han llamado fascista a quiénes, y es algo de verdad asombroso. También se utiliza como una forma de cancelación. Lo que sucede es que yo nací en el año 50, sé lo que es el fascismo, aunque no pueda calificarme de víctima. Creo que se trata de un tema demasiado serio como para frivolizar con él. En fin: las palabras se desgastan y se desnaturalizan, y, en consecuencia, dejan de servir.