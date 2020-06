“La covid-19 no es la única pandemia a la que nos enfrentamos. La ‘enfermedad de estar sentados’ también lo es”

Quien más, quien menos desea tener un vientre plano, pero no es fácil de conseguir. ¿En qué se suele fallar, Marc?

Estamos mal informados. Todavía creemos que para bajar de peso tenemos que hacer cardio o que para tener un vientre plano hay que hacer cientos de abdominales...

En general, si no tenemos unos buenos hábitos de ejercicio físico y de alimentación nos va pasar factura tarde o temprano... Desde el sedentarismo es imposible conseguir un vientre plano, eso está claro.

Pero por otro lado, seguimos haciendo ejercicios inadecuados que no son efectivos, ni ayudan a entrenar la faja abdominal para aquello para lo realmente está pensada.

Las técnicas arcaicas del fitness para el entrenamiento abdominal ya pasaron a la historia hace mucho, y no han terminado precisamente en muy buen lugar..., ya que muchas de ellas no son beneficiosas para la salud, como es el caso de los clásicos crunch o flexiones de tronco, que no sólo no producen un vientre plano sino que por el contrario lo aumentan, puede provocar protusiones y hernia discal y es una de las causas más importantes de incontinencia urinaria en mujeres, por ejemplo.

Además, sigue habiendo un exceso de hidratos de carbono en nuestra pirámide nutricional que inflama y debilita el organismo... Tenemos que cambiar el chip si queremos conseguir resultados satisfactorios a la hora de conseguir un vientre plano y una mejora en nuestra salud en general.

También es importante saber a quién sigues y a quien no..., no hay que creerse todo lo que ves en internet... Cuidado con los influencers y los instagramers... ¡No todo vale! Estamos jugando con la salud de las personas.

Lo mejor es buscar asesoramiento en un profesional del ejercicio y de la salud que te ayude en el proceso de conseguir un vientre plano, y si está especializado en hipopresivos, mejor.

¿El equilibrio emocional desempeña un papel importante para lograr un vientre plano?

Cuando hablamos de alcanzar nuestros objetivos, es clave que despejemos el camino que nos lleva hacia ellos, tenemos que eliminar el ruido. Debes ser capaz de programarte y mantener el foco en aquello que te propones, permitiéndote ser disciplinado hasta conseguirlo.

¿Cuántas veces te has planteado empezar a hacer ejercicio o seguir una dieta? ¿Cuántas de esas veces lo has conseguido? ¿Qué hace que algunas personas lo consigan y otras no?

La clave está en tu mente, en tus creencias y en el manejo de tus emociones. Si no estás en equilibrio, cualquier obstáculo te apartará del camino con facilidad, empezarán las excusas, los imprevistos, etc., y posiblemente abandones antes de llegar a tu meta. No basta con leerse un libro y aprenderse la técnica... Hay que aplicarla y ser constante en el proceso, necesitas una mentalidad fuerte y la determinación necesaria que te lleve al cambio definitivo.

Es por eso que, en el libro propongo una técnica muy sencilla de aplicar, la metaprogramación cognitiva, creada por Alexandre Escot, que te permite programar la mente con ejercicios de visualización muy sencillos, con los que puedes resolver los conflictos y liberar la tensión de aquello que te impide avanzar, obteniendo los recursos y la neuroplasticidad cerebral que necesitas para tener éxito y conseguir un vientre plano.

Además, no debemos olvidar nuestra espalda. La zona lumbar puede llegar a sufrir mucho. ¡Cuántos lesionados durante el confinamiento por trabajar mal sentado!

¡Cierto! En esta nueva era que vivimos, la covid-19 no es la única pandemia global a la que nos enfrentamos... La enfermedad de estar sentados también lo es.

Más del 70% de la población sufre o a sufrido alguna vez algún tipo de molestia, dolencia o lesión en la espalda y, lamentablemente, esto está demasiado normalizado... ¡La espalda no nos tiene que doler!

No es sólo la zona lumbar, sino que todo nuestro sistema musculoesquelético se ve afectado gravemente por este estilo de vida que llevamos y la principal causa es la falta de movimiento.

En general, nuestra faja abdominal está en mal estado, ha dejado de hacer la función por la cual está pensada, que es proteger nuestra columna, sujetarnos y darnos estabilidad.

Cuando la faja abdominal no está haciendo su función significa también que nuestra musculatura no está balanceada, algunos músculos reciben más tensión y otros se van debilitando. Todo ello desequilibra nuestro cuerpo y nuestra postura y al final aparece el dolor.

El objetivo de la técnica hipopresiva es recuperar la función de la faja abdominal, del diafragma y del suelo pélvico. El buen estado de estas estructuras es vital y su entrenamiento facilitará un mayor balance muscular y una postura más armónica... Si tu faja abdominal está haciendo su función correctamente la espalda nunca te va doler.

Una persona puede estar delgada y tener barriguita. Ahí hablamos de perder grasa, no peso, ¿verdad?

Aquí tenemos que diferenciar entre lo que es el peso corporal y la composición corporal.

Dos personas con el mismo peso, no tienen por qué tener la misma composición corporal y eso hará que el aspecto sea muy distinto en una y otra.

El peso es simplemente el número que pone en la báscula, un dato muy genérico, que no tiene en cuenta de que está compuesto ese peso total (% grasa y agua, masa muscular, masa ósea, grasa visceral, etc.)

Contra mayor es nuestro nivel de condición física y mejor nos alimentamos, más optimizamos nuestro metabolismo y mejor será nuestra composición corporal, independientemente de nuestro peso. Lo que hará que se te marque más el músculo o se te vea un abdomen más definido es tu % de grasa y agua corporal, es decir, lo determina tu composición corporal.

Pero ¡ojo! Por muy en forma que estés, si tu faja abdominal está distendida, puedes tener un % de grasa muy bajo y en cambio parecerá que tienes barriga.

Las claves aquí son optimizar tu metabolismo por un lado y que la faja abdominal haga su función y tenga un tono de reposo adecuado por el otro. Esto último se consigue con hipopresivos.

En Objetivo: vientre plano (Amat Editorial), prologado por Piti Pinsach, hablas ellos. ¿Podemos aprender a hacerlos con tu libro?

Sí, el libro está pensado para introducir los conceptos desde un nivel muy básico y para que puedas aprender los fundamentos de la técnica con explicaciones muy sencillas y pequeños trucos que te ayudarán a hacerlo bien.

Lo que queríamos con este libro era simplificar toda la información técnica que hay en las publicaciones más de tipo científico y llevarlo al gran público de una manera más amena y simplificada. Puedes aprender paso a paso a hacer hipopresivos sin problema siguiendo las pautas que te recomendamos.

Además, te proponemos una secuencia de posturas básicas que si la haces todos los días puedes reducir alrededor de 6 cm de cintura en 4 semanas. ¡Te animo a que hagas el reto!

Aún así, yo siempre recomiendo que lo hagáis con el acompañamiento de un profesional, ya que, cómo siempre, todos tenemos características y necesidades distintas que merecen ser supervisadas por un especialista en la técnica hipopresiva.

La nutrición es clave también. ¿Existe algún enemigo del vientre plano? ¿Hay alimentos que ayudar a lograrlo?

Yo no soy nutricionista y no me atrevería a prescribir una dieta específica para el vientre plano, pero sí diría que en general deberíamos hacer una dieta mucho más alcalina y eso pasa por evitar los azúcares y los excesos de hidratos de carbono, harinas refinadas, las grasas trans y las bebidas alcohólicas.

Más que alimentos que favorecen el vientre plano hablaría de estrategias nutricionales que ayudan a conseguir un vientre plano. En mi caso, practico el ayuno intermitente, que de por sí es antiinflamatorio, me ayuda a mejorar mi composición corporal y mantiene fuerte mi sistema inmune. Además, sigo una dieta cetogénica, basada en la ingesta de grasas saludables y fuentes naturales de omega-3 como son el aceite de oliva, las nueces, o el pescado, sobre todo el pescado azul. Cómo salmón una vez por semana.

La suma del ayuno y de una dieta low carb (baja en hidratos de carbono) o incluso la dieta cetogénica, para mí son las claves para estar más desinflamado, tener más energía y, de paso, conseguir un vientre plano.