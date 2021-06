‘La danza de la lluvia’ estréase na Filmoteca de Galicia

Santiago. A Filmoteca de Galicia acolle durante este xuño a estrea do filme La danza de la lluvia, de Albert Ponte, nunha dobre sesión de Off Galicia dedicada ao cineasta galego e que acollerá tamén cinco curtametraxes súas.

A programación da Xunta do mes no que se pecha a temporada inclúe ademais a proxección de First cow e unha sesión dedicada a Peter Hutton, así como a continuidade dos ciclos Esenciais: Éric Rohmer, Pioneiras do cine e novas entregas dos apartados Fóra do serie e Desencadres. O día 30, Goodbye Dragon Inn porá a despedida ás sesións ata setembro.

Finalizada a semana dedicada á (S8) XII Mostra Internacional de Cinema Periférico, da que a Filmoteca foi unha das sedes, a sala José Sellier da Xunta retomará a súa programación este martes con Cuento de primavera, de Éric Rohmer. Cuento de invierno, Cuento de verano e Cuento de otoño completan o ciclo Esenciais dedicado ao autor francés. Os filmes serán proxectados nesa orde, cada martes, ás 19.30 horas.

Pola súa banda, Fóra de serie presenta en xuño varias películas. Este mércores será a quenda de Anunciaron tormenta, de Javier Fernández Vázquez, cunha presentación e coloquio en liña co director. O día 16 poderá verse La nube, de Just Philippot. Ecg