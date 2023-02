La desaparición de Chanel: están creando una diva

«Yo vine para quedarme», deslizaba Chanel Terrero (La Habana, 1991) en su interpretación de un SloMo extendido en el Coca-Cola Music Experience 2022. Esa de septiembre ha sido una de las contadísimas actuaciones de la artista hispano-cubana desde que saliese de Benidorm hace un año convertida en la representante de España en Eurovisión. En ese momento, la decisión del jurado fue cuestionada y ella sufrió el acoso de los fans del resto de candidatos. Para cuando en mayo aterrizó en Turín, ya casi todo el país alababa su capacidad de trabajo y, con su tercera posición en el festival, llegó el Chanelazo.

«Siempre vamos a asociar a Chanel con SloMo, pero esa canción es un concepto cerrado que fue creado por unos compositores, con Leroy Sánchez a la cabeza, y con una coreografía de Kyle Hanagami. Hacía falta una persona para interpretarlo, que fue Chanel. Ella es un animal escénico y lo defendió muy bien, de ahí el éxito», explica Luis Mesa, periodista especializado en Eurovisión que trabaja para Euromovidas o Los Replicantes.

Afirma que ella fue a Eurovisión «a hacer una faena, cantar esa canción, y salió siendo una artista de primer nivel, aunque ese proceso lleva tiempo». Un año después de que su nombre y su SloMo hayan sonado en todas las esquinas, la música de Chanel se ha quedado descolgada de las listas de éxitos. Desde el pasado Benidorm Fest, tan sólo ha presentado un single, TOKE, también apoyado por RTVE, que fue escogida como la canción que acompañaría a la Selección Española en el Mundial de Qatar.

El tema que lanzó a Chanel a la fama y al escenario europeo tenía el 19 de marzo de 2022 más de 15 millones de escuchas y ahora supera los 57 millones, por lo que ha experimentado en este tiempo un aumento del 280%, según Spotify. A esa cifra, habría que sumarle otros 14,1 millones que acumula la versión dancebreak. La artista hispanocubana suma 1,2 millones de oyentes mensuales en esta plataforma. Sin embargo, su segundo single no ha tenido la misma acogida: TOKE se ha estancado en los 2,9 millones de escuchas en Spotify.

Durante 2022, ver a Chanel actuar ha sido una misión casi imposible, no sólo en su rol de cantante, sino también en el de actriz. En julio, la madrileña plaza Pedro Zerolo se llenó para verla pronunciar el pregón del Orgullo, con la esperanza también de escuchar un show que nunca llegó. En agosto, se desvinculó de Malinche, el musical de Nacho Cano, en el que había estado trabajando hasta pocas semanas antes de anunciar su baja. En septiembre se cayó de UPA Next, el revival de Atresmedia de Un paso adelante. En octubre, ella misma sembró una duda innecesaria al afirmar en una entrevista con El Mundo que, si hubiese sido invitada a Qatar y aceptase acudir, habría ido «con mi equipo, donde hay gente del colectivo LGTBI+». Después, tuvo que aclarar que no iba a acompañar a la Selección en el Mundial con un «amor, no voy a ir a Qatar» que varios usuarios de Twitter convirtieron en un irónico «amor, no voy a ir» con el que se pretende resumir la actitud general de la artista.

No suele ser muy habitual que el representante de España en Eurovisión del año anterior cante en la selección de candidatos siguiente, pero, «en este caso, pegaba mucho», afirma Odi O’Malley, informador de temas eurovisivos y colaborador del podcast Menudo cuadro. Rehuir cantar en Benidorm es, según él, el «summum del despropósito». Se desconoce la causa por la que Chanel ha rehusado actuar en el certamen, pero este experto lanza que, «si tienes una buena relación con RTVE y ahí no ha pasado nada, no te metes en esos fangos», en referencia a las polémicas que ha generado su equipo en redes sociales con la cadena pública.

Chanel tan solo ha aparecido en el mencionado Coca-Cola Music Experience, donde interpretó una versión ampliada de su hit, y en LOS40 Music Awards 2022, en una gala en la que fue premiada y en la que cantó sus dos canciones. «La duda ahora es saber qué va a hacer Chanel», plantea Mesa. «Tengo la sensación de que lo suyo no es solo crear canciones o un disco e iniciar una carrera, sino crear una marca», asegura este experto, que considera que, «cuando saque dos o tres bombazos, a la gente se le van a olvidar todos estos meses» de sequía.

¿Qué ha hecho el resto? «Rigoberta Bandini tenía La Emperatriz debajo del brazo y sacó el disco después del Benidorm Fest. Y Tanxugueiras, también. Con eso pueden girar lo que les dé la gana, pero, ¿qué iba a hacer Chanel, cantar SloMo y covers?», se pregunta Luis Mesa. «¿No creemos que es quemar a un artista ponerle a hacer bolos cuando sólo tiene una canción?», lanza. La representante cambió de discográfica con el año bien avanzado. Pasó de BMG a Sony. «No hace mucho que firmó su contrato y estas cosas llevan tiempo, pero, después de Eurovisión, ha perdido un poco la oportunidad», se lamenta este experto.

«Lo que está planteando Sony es un parón antes de arrancar una nueva etapa. Y, si no es así, ha sido una chapuza épica que me parece inexplicable para una discográfica como esta», considera Odi O’Malley. Ni Sony, ni RTVE, ni el coreógrafo ni el compositor de Chanel han respondido a las consultas de este medio. Tanto este experto como Luis Mesa comparan el perfil de Chanel con el de otras artistas mainstream nacionales, como Aitana, Ana Mena o Lola Índigo. Pero su estrategia está siguiendo el camino que ya marcó otra representante de España, Amaia, que al salir de OT y de Eurovisión se tomó unos meses para lanzar su primer disco.

Para Luis Mesa, a la artista hispanocubana se le está dando «cierto toque lujoso, como de primer nivel». «Chanel ya no da tantas entrevistas, hace portadas. No da conciertos, pero hace alfombras rojas. Está yendo a lo grande con todo. Quieren crear una diva. Pero las divas tienen recorrido y ella aún no lo tiene», reflexiona Luis Mesa. Incluso su caché, como ya desveló Bluper hace meses, se ha elevado a 30.000 euros por una actuación de unos minutos. Esta diva, esta Beyoncé española, como la han calificado, «en tres meses no se consigue», dice Mesa. «Hemos pasado por una etapa de chanelismo absoluto en redes sociales, pero yo le recomendaría que metiese el móvil en un cajón bajo llave y que trabajase, porque lo que necesita la gente al final es el producto». «Falta una consolidación de la imagen de Chanel para construir su perfil de diva. La marca se hace cuando el proyecto rueda, cuando se lanzan singles», aconseja O’Malley.