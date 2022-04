La Diputación de Lugo renueva el patrocinio del Resurrection con 150.000 euros

Lugo. La junta de gobierno de la Diputación de Lugo aprobó este viernes la tramitación de un contrato de patrocinio, por importe de 150.000 euros, para apoyar la celebración del Resurrection Fest en Viveiro, de modo que la institución provincial volverá a colaborar con los organizadores del festival con la misma cuantía que antes de la pandemia.

Fuentes de la diputación explicaron que, en los dos últimos años, como consecuencia de la pandemia y de una reducción del programa presencial del certamen, la aportación de la institución provincial bajó hasta los 40.000 euros por edición.

En la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, la diputada provincial de Turismo y portavoz socialista, Pilar García Porto, recordó que la diputación “apostó claramente, desde el principio”, por respaldar la organización de este festival, una “colaboración que ha sido clave para que llegase a ser lo que es, una cita de referencia nacional e internacional, que atrae a miles de personas y genera un retorno económico de primer orden” en A Mariña.

A su juicio, este certamen sirve para promocionar la provincia de Lugo dentro y fuera de Galicia y, al mismo tiempo, contribuirá a la “recuperación de la actividad turística, hostelera y comercial” después de la pandemia del coronavirus.

El Resurrection Fest atrajo a Viveiro en su última edición antes de la pandemia a más de 100.000 visitantes y generó, según un estudio de la USC, “un retorno económico que rondó los 9 millones de euros”.

En esta ocasión, se celebrará del 29 de junio al 3 de julio, y en su programación incluye bandas como Judas Priest, Deftones, Sabaton, Opeth, Heaven Shall Burn o Sepultura, además de actuaciones exclusivas en España de otros grupos como Avenged Sevenfold, KoRn, Bring Me The Horizon, Rise Against o Bullet For My Valentine. efe