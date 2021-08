La duodécima edición de las Xornadas Sanxenxo na Historia, del 26 al 28

Con un programa ya completamente cerrado para la duodécima edición de las Xornadas Sanxenxo na historia que cada año organiza la Asociación Cultural de Estudos Locais de Sanxenxo (Aelos), su presidente, Marcelino Agís, avanzó esta semana algunas de las actividades previstas.

En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el alcalde de la localidad, Telmo Martín, así como por la secretaria de la asociación, Ángeles Marcos, el también catedrático de Filosofía de la USC explicó que el galardonado con el Premio Sanxenxo na Historia será el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.

Una distinción con la que Aelos pretende reconocer su trabajo en favor de la lengua y cultura gallegas, así como el apoyo que presta a la cultura local de la villa del Salnés.

De hecho, y según destaca el jurado, “desde a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta, así como antes desde o departamento de Política Lingüística do Concello da Estrada, Valentín García Gómez contribuíu áo espallamento da nosa lingua e da nosa cultura, ata o punto de que, a día de hoxe, non hai sector social no que a lingua galega non estea presente”.

Compuesto por Telmo Martín como presidente y con la concejala Paz Lago, Ángeles Marcos y Ana Cancela como vocales, además del propio Agís como secretario, el jurado subraya “de maneira especial o apoio que ven prestando á cultura local de Sanxenxo, realizada tanto polo Seminario de Estudos Locais do Foro Galicia Milenio durante dez anos, como agora pola Asociación de Estudos Locais de Sanxenxo, que tomou o relevo”.

Y destaca “a súa capacidade de traballo e o seu espírito de concordia e agarmimo con todas as persoas que demandan a súa colaboración.

En la presentación de las jornadas, que se celebrarán del 26 al 28 de agosto en el Pazo da Cultura Emilia Pardo Bazán, se dio a conocer la publicación del libro Sanxenxo na historia. Volume 6: O mar, as lendas, o patrimonio e os nosos persoeiros, coordinado por el presidente de Aelos y que incluye diecisiete colaboraciones de profesores e investigadores que participaron en las jornadas a lo largo de los años 2018, 2019 y 2020.