La estancia de Ron Arad en Galicia

EL PASO DE RON ARAD (Tel-Aviv, 1951) por Galicia no fue superficial ni se circunscribió a la participación en el Seminario organizado por la UIMP en A Coruña, en 1987, El Diseño, mito y realidad, dirigido por Leopoldo Uría, que reunió a reconocidos profesionales de ese medio: Mariscal, Mai Felip, América Sánchez, André Ricard, Alberto Corazón, Juli Capella y Quim Larrea. Fui testigo de aquellas jornadas al formar parte de la organización del seminario del que surgiría más tarde un proyecto singular, que dio lugar a la creación de una serie de piezas que el diseñador israelí, afincado en Londres, haría en Galicia. Ron Arad, al que se esperaba con enorme interés, impartió una conferencia titulada Las expectativas rotas por el diseño, y se presentaba como “diseñador, arquitecto o lo que vd quiera”.

En aquellos momentos, su obra simbolizaba como ninguna la transformación en el campo del diseño industrial derivada hacia cuestiones artísticas de mayor complejidad, en contraposición a la realización de objetos seriados. La búsqueda de fundamentos de mayor autonomía, de indagación acerca de nuevas estructuras donde el objeto funcional adquiere connotaciones próximas a la consideración escultórica, estaba presente en su trabajo que estrechaba la relación entre arte y diseño, atípico en cuanto a las formas, materiales y acabado.

Su presencia en el seminario, propició el encuentro con Javier Moreda reconocido por su labor como editor y director de la revista Tintiman; eran tiempos en los que abundaban las revistas dedicadas al diseño; las de mayor aceptación, De Diseño y Ardi, marcaban pautas y desde Vigo la revista de Moreda daba respuesta a las inquietudes que tenían aquí sus orígenes.

De la sintonía entre ambos, nació la idea de construir un proyecto vinculado a Galicia que llevaría a cabo Ron Arad y su equipo One Off, consistente en producir una serie de piezas in situ y para ese cometido el diseñador se trasladó a Vigo y realizó a finales del año 1989 na conjunto de objetos, escultura-mesa-silla y sillón denominados contenedores de aire gallego .

Eran obras innovadoras que fueron gestionadas en cuanto a la exhibición por María Falagan, en su primera etapa de galerista; se mostraron en el edificio Bertrand y en la galería Sic. De aquella aventura queda constancia en la publicación editada por el COAG y en ella Ron Arad explica el proceso de su trabajo ilustrado con imágenes fotográficas de Delmi Àlvarez y Pablo Menéndez; algunas de las obras se muestran al aire libre, en el entorno del pazo del siglo XVI, en Vincios, Gondomar, en donde fueron realizadas, y los textos de Moreda y González Alegre amplían con sus descripciones el momento.

La estancia de Arad en Vigo con su familia se prolongó durante un mes e incluyó las navidades y fin de año, tiempo en el que se construyeron las seis voluminosas piezas; el momento de contemplación de las obras también lo recuerda el periodista Fernando Franco y todos los que afortunadamente pudimos admirarlas en directo, verdaderas esculturas construidas en acero, según palabras del autor “un material amistoso para trabajar”.

Ron Arad es referencia incuestionable a la hora de analizar la evolución del arte en los últimos años; sus diseños se introducen en los ambientes mostrando su naturaleza artística, algunos realizados en fibra de carbón, aluminio, acero o polietileno, aún así, mantienen su concepto funcional y vivible: la Well Tempered chair, la librería Bookworm, la alfombra sofá Do-Lo-Rez, realizadas para Vitra, Kartell y Nani Marquina son, entre otras, la muestra de esa dualidad; sus proyectos arquitectónicos y de interiorismo: Design Museum Holom (Tel- Aviv) la remodelación de los espacios públicos del Hotel Watergate (Washington) y su presencia en museos: Victoria and Albert (Londres) Metropolitan (Nueva York) y Vitra Design (Weil am Rhein) legitiman a gran escala su consideración de artista de vanguardia, sin etiquetas. En 2005 diseñó la séptima planta del Hotel Puerta de América en Madrid y en 2013 la galería Ivory Press, de Elena Ochoa, reunió en sus espacios una colección representativa de su autoría.

De las obras realizadas en Galicia, ninguna de ellas ha quedado aquí, aunque estoy segura de que aquellas creaciones de brillante plasticidad y formas ondulantes: la Mesa, Two legs and table, los sillones Big Easy, vol.1, vol.2, las sillas Little heavy chair, Bertrand–Vigo, estarán en algún lugar perfectamente valoradas y custodiadas.