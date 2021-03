La Eurocámara urge a poner fin al doble cambio de hora anual

La comisión de Transportes del Parlamento Europeo (PE) instó ayer a los Estados miembros a poner fin al cambio de hora, en vísperas de que este domingo el reloj se adelante de las 02.00 a las 03.00 (01.00 GMT).

Esta petición se remonta a 2018, cuando el Parlamento pidió a la Comisión que evaluara la directiva sobre las disposiciones de la hora de verano y, en caso necesario, presentara una propuesta de revisión de la directiva.

Tras la evaluación, que recibió 4,6 millones de respuestaspor parte de los ciudadanos europeos, de las cuales el 84 % (3,86 millones) eran favorables a poner fin a los cambios horarios, la Comisión presentó la propuesta, que se revisó en el PE en 2019.

La Eurocámara votó a favor de eliminar esta práctica de ajustar los relojes en una hora de primavera y otoño a partir de 2021, pero el Consejo de la UE aún no se posicionó al respecto.

El eurodiputado socialdemócrata, Johan Danielsson, dijo en un comunicado que “es importante atender las demandas ciudadanas de dejar de cambiar la hora” para demostrarles que el bloque comunitario toma nota de sus inquietudes, aunque esa petición fue contestada favorablemente ni tan siquiera por el 1 % de la población europea, ya que el total de habitantes de la UE es de 448 millones de personas.

Según estimó el legislador, un 20 % de la población sufre problemas físicos o mentales relacionados con el cambio de hora y, en su mayor parte, se trata de grupos vulnerables de la sociedad, como los niños, los ancianos o los enfermos crónicos.

La presidenta de la comisión de Transportes, Karima Delli (Los Verdes) puso de relieve que los Veintisiete “deben coordinarse entre sí para elegir la mejor hora para su región” y acusó que, según numerosos estudios, el cambio de hora “tiene un efecto negativo para la salud humana”, informa Efe.

Para que las nuevas normas se conviertan en legislación deben ser acordadas por el Parlamento y los ministros de la Unión Europea.

En Galicia, según informó la Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, este cambio de hora representa un ahorro potencial de energía en iluminación estimado en el 1 % para el sector doméstico, y del 3 % para el sector servicios, alcanzándose una merma en el consumo eléctrico total en el conjunto de Galicia próximo al 0,4 %.

Adelantar una hora permite un mayor aprovechamiento de las horas de luz, lo que supondrá emplear la luz solar para la realización de distintas actividades durante el día, reduciendo de este modo los consumos energéticos.

Para alcanzar este potencial de ahorro, es preciso llevar a cabo un uso racional y responsable de la energía a través de pautas sencillas, como prescindir de la luz artificial cuando no es estrictamente necesaria; utilizar tecnologías de ahorro en iluminación de bajo consumo; instalar sensores que apaguen o regulen la iluminación artificial u optar por la renovación de ventanas para evitar las fugas de calor, informó Economía.

Estos hábitos, sumados a otros como una correcta climatización de las viviendas, el adecuado funcionamiento de los electrodomésticos o el seguimiento de pautas de conducción eficiente, pueden permitir al ciudadano, sin renunciar al confort, disminuir su consumo energético anual hasta un 35 %, además de evitar emisiones contaminantes a la atmósfera.

En España la hora de verano se adoptó por primera vez en 1918 por razones económicas y políticas, de acuerdo con un artículo publicado por el doctor en Física Pere Planesas en el Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid, a raíz de la escasez de carbón provocada por la Primera Guerra Mundial y para armonizar el horario con el de los países vecinos.

En la primera mitad del siglo XX, la hora oficial “se aplicó de manera discontinua y con escasa consistencia en las fechas”, primero a consecuencia de la guerra civil de 1936-39 y, luego, de la Segunda Guerra Mundial, pero tras la crisis petrolífera de los años 70 el horario de verano fue reinstaurado en muchos países europeos -España lo hizo a partir de 1974- y desde 1980 depende de las directivas europeas, apunta Planesas.

En los últimos años, diversos expertos en la materia defendieron la necesidad de fijar una hora y mantenerla todo el año ya que diferenciar entre horario de invierno y de verano “podría tener sentido hasta hace cuarenta o cincuenta años pero no tanto ahora” cuando, según explicaba a Efe Ricardo Irurzun, de Ecologistas en Acción, a raíz del último cambio horario, “no hay forma de comprobar si se ahorra o no energía” ya que no existen estimaciones “de forma bien estudiada” en los últimos años al respecto.

Lo que sí está comprobado es que la variación de horas de luz que recibe el cuerpo humano afecta a su organismo y “aunque nos adaptamos rápidamente a un cambio de este tipo”, cuando se fuerza por razones ajenas a la biología “se produce una desregulación de los niveles hormonales” que implica un descenso de la melatonina u “hormona del sueño”, lo que afecta tanto al descanso como al rendimiento de la persona.

Así lo ha confirmado a Efe el experto en investigación neurovascular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ricardo Martínez.