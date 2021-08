La experiencia de la lectura

el profesor de literatura debe tener algo de predicador. Don Quijote (es decir, Cervantes) también lo tenía y así se lo recordaba Sancho como alternativa a su militancia de caballero andante y “desfacedor” de agravios y entuertos. Mas la Literatura, como propedeútica al desarrollo de la imaginación y de potencias intelectuales o estéticas, conlleva, inherentes, tres elementos: libros (hoy con la competencia de soportes de lectura digital, un 39 % de lo publicado), escritores y lectores. La experiencia lectora pone en contacto, a través del proceso temporal de la lectura –“todo leer es un haber leído”, recordaba Leo Spitzer”– a los tres actores. Los siglos de lectura que llevamos, antes o después de Gutenberg, en las sociedades más civilizadas o avanzadas, confirman que el hábito de leer sigue estando bien valorado, a veces incluso por quienes no leen.

Hoy, padres no lectores confiesan con preocupación que sus hijos no leen o, con orgullo no disimulado, que sí lo hacen. Algo vamos mejorando. Clubes de lectores, círculos y sociedades que fomentan la lectura, premios y distinciones a infantes y adolescentes que se hacen lectores precoces, amplísima oferta de títulos y avance más que notable de libros infantiles, propician y facilitan la experiencia lectora.

Las formas, momentos y circunstancias en que esta se produce son bien distintas. Hay así, lectores tempranos o tardíos; de biblioteca , de café, de cama o de autobús; los hay autodidactas o académicos, activos o pasivos, generalistas o selectivos. A veces, lectores acrisolados se hacen de forma inesperada o imprevisible, contra toda lógica incluso, obsesivos e impenitentes. Escritores y profesores intentan, con frecuencia, hacer lectores y hacerles guiños desde las páginas de sus obras o desde la retórica de sus consejos y lecciones.

Aún así, hay que seguir predicando. En ello estoy de nuevo aquí, con pertinacia acaso incómoda, pues a insistir en la lectura vuelvo tras leer el número 894 (junio de 2021) de la revista Insula que, con positivos y modernos criterios, nos forma e informa sobre esta importante cuestión: leer y hacerlo con criterio abierto, con paulatina exigencia y madurez, reflexionando sobre lo leído y llevando a quienes apreciamos (o no) a compartir el placer de un buen libro.

Modestamente, he pasado gran parte de mi vida leyendo. Enseñando literatura. Aconsejando lecturas. En ello sigo. He sido, sobre todo, profesor de lectura. Como dice Guillermo Carnero en esta Insula, “Se lee para habitar un mundo preferible al que existe”; esto es, para alzarse contra una realidad vulgar e insatisfactoria, miserable y cruel.

Para viajar, inmóviles, y conocer este mundo en profundidad y verdad a través de las palabras y de la capacidad imaginativa de los escritores, que construyen sus universos recreando este, que es el único que nos ha sido dado. Pero escritores como Homero, Dante, Cervantes, Molière, Stendhal, Goethe, Shakespeare, Balzac, Galdós, Rosalía, Tolstoi, Pavese, Borges, Saramago, Rulfo y muchísimos otros, por fortuna, esperan nuestra visita para revivir en sus páginas y, de paso, para nuestro deleite y enseñanza: lo que se llamaba el “deleitar aprovechando”... fuese o no tendencia.