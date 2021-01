La FAD lanza una aplicación para romper la cadena del odio que circula en internet

La FAD y Maldita.es, con el apoyo de Google.org, han lanzado la app No more haters. ¡Rompe la cadena del odio!’para que los adolescentes y los jóvenes de 14 a 29 años aprendan a detectar y combatir el discurso de odio en internet.

Así lo dio a conocer ayer la FAD, que explicó que el objetivo de esta iniciativa es promover la reflexión y prevenir manifestaciones de odio e intolerancia entre adolescentes y jóvenes.

Asimismo, añadió que esta aplicación pretende que se conviertan “en sujetos activos en la búsqueda de soluciones y en el combate frente al odio; promoviendo procesos que faciliten identificar los discursos de odio, superar prejuicios y estereotipos, fomentar el diálogo intercultural, y dando herramientas de juicio crítico para las interacciones online”.

De este modo, la FAD detalló que No more haters. ¡Rompe la cadena del odio! es una web-app responsive, en castellano y en inglés, que incluye juegos para que los usuarios adivinen palabras relacionadas con el odio, identifiquen desinformaciones y sean protagonistas de situaciones de odio como víctimas o testigos, para saber cómo reaccionan. También se incluye un ranking de puntos y un buscador de bulos para que consulten las desinformaciones que les lleguen. La web-app No more haters. ¡Rompe la cadena del odio! se puede descargar en las principales plataformas como Google Play y App Store y también se puede jugar desde la web en https://play.nomorehaters.es/

Además, la web-app incluye la opción de jugar en modo clase y para eso se ha diseñado una guía docente de apoyo para los profesores que incluye objetivos didácticos, ejercicios offline y online y criterios de evaluación. La guía didáctica puede descargarse en la web del proyecto: https://nomorehaters.es/

Para la directora general de FAD, Beatriz Martín Padura, “uno de los grandes problemas con respecto al discurso del odio es que muchos y muchas jóvenes no saben identificarlo”.

“Puede que no sean conscientes de que compartiendo un meme que estigmatiza a un colectivo, por ejemplo, están contribuyendo a ese discurso del odio. Es importante que les formemos para identificarlo y combatirlo porque conviven con estas manifestaciones de odio todos los días”, manifestó.

DESINFORMACIÓN. Por su parte, la cofundadora de Maldita.es, Clara Jiménez Cruz, señaló que la desinformación “impulsa de forma muy peligrosa los mensajes de odio y ha encontrado en las redes sociales el canal ideal para llegar a los más jóvenes”.

“Este tipo de mensajes son contrarios a una educación plural, diversa y basada en el respeto que debemos conseguir como sociedad. Con este proyecto esperamos que jóvenes y adolescentes desarrollen un espíritu crítico y sepan identificar este tipo de contenidos”, remarcó.

En España, los datos del Ministerio del Interior muestran que en los últimos años se ha generado una evolución anual ascendente en el número de hechos conocidos de delitos de odio, incluyendo el discurso de odio en la red. En 2017, el número de hechos conocidos de delitos de odio se situaba en 1.419; este número crece un 12,6 por ciento hasta llegar a 1.598 en 2018 y en 2019 se alcanzan los 1.706 casos, con un incremento del 6,8 por ciento.