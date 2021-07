La Fundación Jove beca a dos ferrolanas en estudios

A Coruña. La Fundación María José Jove (FMJJ) otorga a las ferrolanas Noa y Lara Castro (Ferrol, 1998) y a Paula Santomé (Nigrán, 1994) la Beca de Formación Artística FMJJ que permite cursar el prestigioso Máster en Bellas Artes del Art Institute FHNW de Basilea. Y es que de manera excepcional y dentro de su compromiso de apoyo a la creación artística, la entidad ha decidido conceder dos becas. En ambos casos, las candidatas cumplieron los requisitos y superaron las pruebas de admisión requeridas por el Art Institute FHNW perteneciente a la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza

Noa y Lara Castro son graduadas en Bellas Artes por la Universidad de Vigo y Máster en Producción e Investigación en Arte por la Universidad de Granada. Por su parte, Paula Santomé es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo y Máster de Investigación y Creación en Arte, por la UPV – EHU de Bilbao.

Dotada cada beca con 20.000 euros, con ella la Fundación María José Jove quiere contribuir a la formación en el extranjero de artistas nacidos en Galicia; incentivar la producción visual, promover el establecimiento de redes de apoyo y canales de difusión de los artistas gallegos, así como fomentar las prácticas artísticas en sus contextos sociales y facilitar el desarrollo de futuro, trabajando en nuevos enfoques y métodos. El Máster of Arts FHNW en Bellas Artes aborda a lo largo de dos años un examen en profundidad de la práctica artística de los estudiantes y se presenta en forma de seminarios, simposios y talleres. Es el único operativo en estos momentos en Europa con un currículum especializado en género, naturaleza y justicia social.

El Art Institute FHNW dirigido por Chus Martínez, tiene como misión educar y capacitar a una futura generación de artistas y diseñadores competentes e independientes. El centro se entiende a sí mismo como un catalizador de la cultura y la política, así como un sismógrafo diseñado para identificar, delinear y definir los campos socialmente más relevantes en el arte, el diseño y la ciencia, tanto desde la teoría como desde la práctica. Además, ve su papel en la tarea de afrontar los retos de la época, promoviendo diversos espacios creativos y ofreciendo a sus alumnos una perspectiva profesional prometedora.

Sobre la Academia de Arte y Diseño FHNW

La Academia de Arte y Diseño FHNW tiene como misión, educar y capacitar a una futura generación de artistas y diseñadores competentes e independientes. La Academia se entiende así misma como un catalizador de la cultura y la política, y como un sismógrafo diseñado para identificar, delinear y definir los campos socialmente más relevantes en el arte, el diseño y la ciencia, tanto desde la teoría como desde la práctica; además, ve su papel, en la tarea de afrontar los retos de la época, planteando y promoviendo una amplia gama de espacios creativos y ofreciendo a sus alumnos una perspectiva profesional prometedora. Los estudiantes, maestros y personal que trabajan y estudian en la Academia de Arte y Diseño de FHNW hacen de la institución una comunidad multifacética de aprendizaje, enseñanza e investigación.

En la Academia de Arte de la Academy of Art and Design, diez institutos son responsables de once programas de licenciatura y máster, organizan clases multidisciplinarias y se dedican a la investigación en diseño, arte y medios, entre los que se encuentra el Instituto del Arte, dirigido por Chus Martínez, comisaria e investigadora. Ha sido comisaria jefe del Museo del Barrio de Nueva York; directora de la dOCUMENTA (13), de Kassel; Conservadora-jefe del MACBA; curadora de la Sala Montcada de la Fundación La Caixa; directora de la Sala Rekalde y de la Frankfurter Kuntsverein.

s. ECG