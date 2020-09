“La gente necesita el humor más que nunca. Hay mucha angustia”

Humorista, actor y presentador, Goyo Jiménez afronta la nueva temporada con numerosos proyectos profesionales, entre ellos un programa de televisión y una gira de monólogos con la que llega esta semana a Galicia. Serán tres citas en A Estrada, O Grove y Caldas, donde presentará su nuevo espectáculo, Confusio, una pieza de stand-up comedy de la que dice ser “el show más divertido que soy capaz de haber hecho”.

Confusio reúne los momentos más hilarantes de la historia de Goyo para reflexionar desde distintos ángulos sobre la confusión que vivimos. Pero contrariamente a lo que pudiese parecer en un primer momento, no guarda relación directa con pandemia ni es fruto de las consecuencias del covid-19.

“Era un espectáculo con el que ya estaba antes de pasar nada de todo esto, y cuando no podíamos ni imaginar lo que se nos venía encima”, explica el cómico, que se puso a preparar este show recopilando textos que ya tenía hablando de estos tiempos de caos y de incertidumbre cuando de repente se dio el clima perfecto para hacerlo.

“La nueva normalidad cambia la realidad que teníamos”, dice, “y hay que buscar nuevas fórmulas para relacionarnos y vivir”.

A Galicia llega tras haber hecho diez funciones en Bilbao con mucho éxito. “El espectáculo ha tenido una gran acogida, pero es verdad que antes había un ambiente festivo en las salas y ahora es muy diferente. Llegar al público con mascarilla y distancia forma parte de los nuevos desafíos, y hay que asumirlo”, explica Goyo, recordando una frase de Darwin, “adaptarse o desaparecer”.

Y aunque reconoce la desventaja de “no tener tanto feedback del público en las actuaciones en vivo”, sí cree por el contrario que “nos beneficia el hecho de que hay más necesidad de reír. Creo que nuestro trabajo ahora es más importante, más indispensable, porque hay mucha angustia”.

Cargado de proyectos, reconoce que “a nivel personal no puedo quejarme. He estado más de diez años en Gran Vía, y tras el parón del confinamiento, volvimos a la cartelera en junio con nuevas funciones y el 95% de las entradas vendidas. Y los monólogos fuera están yendo muy bien, mantengo un cierto nivel de trabajo, así que me considero un afortunado, sobre todo teniendo en cuenta cómo lo están pasando otros compañeros, y en líneas generales, en el sector están las cosas muy difíciles”.

La gira con Confusio en Galicia, una tierra a la que está muy vinculado y a la que llega con el firme propósito de “provocar la mayor cantidad de carcajadas posibles”, “pinta muy bien”, dice, a juzgar por la rapidez con la que se están vendiendo las entradas.

El humorista estará el 11 de septiembre en O Grove (El Patio), el 12 en A Estrada, cerrando el ciclo Solpores no Lagoeiro, y el 13 en Caldas de Reis (La Huerta Cóctel Bar).

“Galicia siempre me ha tratado muy bien, soy un enamorado de esta tierra”, dice el cómico, descendiente de bisabuela gallega y con casa en Ribeira, a la que confiesa escaparse siempre que puede.

“Esta vez no me pararé mucho, pero la verdad es que siempre que puedo me vengo por aquí a descansar”.

También por aquí ha estado con las grabaciones de un proyecto televisivo con el que recorre España reflexionando cómo es el humor en este país. “Lo estoy disfrutando mucho”, afirma Jiménez, que ha entrevistado a humoristas de la talla de Carlos Blanco, Luis Piedrahita, Roberto Vilar o David Amor para TVE.

“¿Qué cómo es el humor gallego? Creo que es un poco como lo del malo será, se dejan los finales para que el otro reflexione, sin concretar... la retranca. Como dice Roberto Vilar, dejas que el otro acabe el trabajo en su cabeza”.

Un proyecto del que se siente muy satisfecho y al que es posible que se sumen más de cara al otoño, “simultaneándolo todo con mi participación en el programa de Onda Cero con Carlos Alsina, que también me encanta”.

TELEVISIVO. Parte del equipo de El Club de la Comedia, Goyo Jiménez es uno de los cómicos de stand up españoles más conocidas. En la televisión ha formado parte de numerosos programas, entre ellos La hora de José Mota, No le digas a mamá que trabajo en la tele, Zapeando, o el último Código Final, en La2. “Fue agotador”, dice, “pero lo disfruté mucho. Todavía lo emiten a nivel internacional y me llegan comentarios muy positivos”.