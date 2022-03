La historia del textil en el siglo XX se condensa en una gran exposición

A Coruña. Carmen Arias Romero, directora de la Fundación Barrié y Dennis Nothdruft, comisario de la muestra y jefe de exposiciones del Fashion and Textile Museum de Londres, presentaron este jueves en primicia para España, la exposición Textiles de Artistas producida por el museo británico fundado por la diseñadora Zandra Rhodes en 2003 y actualmente parte del Newham College of Further Education. Con esta exposición, la Fundación Barrié retoma su línea expositiva dedicada al diseño, tanto histórico como contemporáneo.

En palabras de Carmen Arias Romero, directora de la Fundación Barrié: “Esta exposición muestra una faceta poco conocida de algunos de los artistas más destacados del siglo XX, su labor en el ámbito del textil y la influencia que las ideas de estos creadores han tenido en esta industria”.

Esta exhaustiva exposición de obras textiles diseñadas por algunos de los principales creadores del siglo XX arranca en la década de 1910 con diseños de los artistas de los Omega Workshops de Bloomsbury —Duncan Grant, Raoul Dufy, Sonia Delaunay, o Ben Nicholson—, que pretendían cambiar ”la errónea distinción que existe entre las bellas artes y las artes aplicadas”. El pintor fauvista Raoul Dufy fue el primer artista del siglo XX que empezó a dedicarse, con seriedad y éxito, a la producción de diseños en tela, con trabajos que supusieron una influencia y un estímulo para muchos otros colegas y empresas textiles de Gran Bretaña, de la Europa continental y de los Estados Unidos.

Tras la guerra, el movimiento con el que se aspiraba a crear “una obra de arte en todos los hogares” alcanzó su plenitud con la participación de destacados artistas contemporáneos: John Piper, Salvador Dalí, Ben Nicholson y Saul Steinberg. Al cabo, estos tejidos artísticos se transformaron en prendas comerciales: un vestido de Joan Miró, una corbata de Salvador Dalí. Al llegar la década de 1960, Picasso ya permitía que sus pinturas se imprimiesen en casi cualquier tejido, salvo tapicerías.

La presente exposición constituye una amplia e importante visión de conjunto de esta forma de arte en Gran Bretaña, los Estados Unidos y Europa, con más de un centenar de objetos, entre telas y artículos de moda, muchos de los cuales nunca se han exhibido antes en público. ECG