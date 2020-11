“La igualdad se logra solamente si no se deriva hacia el fanatismo”

Usted dice que “la informática supone una revolución, quizás la más importante, porque es la primera herramienta que apoya la mente”. Y es verdad, pero depende de cómo la utilicemos podemos obtener unos resultados u otros.

Hace mucho tiempo, Aristóteles dijo algo muy premonitorio. “Llegará un día en que la herramienta ejecutará por sí misma y ordenadamente el trabajo que le corresponda”. Yo creo que intuía la informática. Pero qué es lo que le corresponde hacer nos toca decidirlo y determinarlo a nosotros, y de ello dependerá, como bien dice, lo apropiado de los resultados.

La informática ayuda a la mente porque la libera de pensar en cuestiones instrumentales y organizativas o procedimentales, y le permite apoyar el desarrollo de sus habilidades en las materias y disciplinas propias de sus funciones.

Y, efectivamente, la herramienta informática es neutra, como todos los instrumentos. Los resultados positivos o negativos dependerán de cómo y para qué planteemos su uso y lo justifiquemos. Y esto nos lleva a la ética.

¿La ética hoy, quizás, es más importante que nunca, profesor?

Por supuesto, cuanta más repercusión social y económica tiene una actividad, más importante es desarrollarla con una ética y deontología intachables. Hoy la tecnología se está incrustando de tal manera en todos los quehaceres y sectores de la sociedad, que evitar la mala praxis es una exigencia insoslayable y principal. Hay que cuidar el respeto a la privacidad, controlar usos espureos para un control impropio (Orwell), la manipulación, el adoctrinamiento subliminal, impedir la generación de una especie de ‘esquizofrenia virtual’ que distorsiona la realidad e identidad del individuo, los fraudes, la competencia desleal, y un larguísimo etcétera.

Ha labrado durante mucho tiempo una carrera repleta de éxitos tanto en la empresa privada como en la universidad pública. Por eso el CPEIG lo galardona este viernes. ¿Conocer ambos mundos qué le ha aportado? ¿A los alumnos les conviene aprender pros y contras de los dos?

Siempre he considerado esencial tender un puente entre las instituciones académicas y el tejido económico y empresarial; en definitiva, entre la Universidad y la Empresa. En mi trabajo, mantuve y cuidé mucho este enfoque. La empresa evoluciona si asimila el avance cultural, técnico y científico, y la universidad debe de tener en cuenta que esta aplicabilidad y la preparación de profesionales para ello es su razón de ser.

Transmitir a los alumnos, desde el principio, que han de desarrollar un ejercicio profesional responsable en la empresa (y otras organizaciones) y con un alto nivel de ingeniería, y explicarles que eso implica que conozcan la realidad empresarial, y que, en consecuencia, se preparen para asumir un compromiso de aportación de valor, promoción de la evolución y, a veces, incluso redefinición de los factores estratégicos, yo creo que es una obligación de aquellos docentes que pretendemos profesar una enseñanza profesionalizante.

Los alumnos, más que ver pros y contras, tienen que descubrir oportunidades, eliminar amenazas, potenciar fortalezas y corregir debilidades.

¿Cómo ha evolucionado la titulación desde que la cursó? Supongo que no se pueden aprovechar mucho los manuales... Serán reliquias...

No exactamente. Muchas veces son tesoros, porque son las fuentes originales y no se han deformado con interpretaciones en publicaciones posteriores, muchas veces banales y menos rigurosas. Es mejor beber en las fuentes que en los deltas.

En herramientas concretas, sí se da obsolescencia y bastante rápida, pero no así en las bases conceptuales y en los fundamentos. Cambian paradigmas, pero casi siempre provienen de algo anterior que lo propicia y nacen para solucionar las limitaciones y mejorarlo. Y por supuesto evoluciona mucho la instrumentación tecnológica, pero no tanto las materias esenciales.

A mí, personalmente, me ha servido mucho lo que estudié en la carrera, que estaba muy bien planteada. Pero, por supuesto que la titulación ha evolucionado, y mucho. Además, los profesionales titulados se han ido ganando los puestos que les corresponden, llegando hasta los niveles directivos, en la evolución de su carrera profesional en las organizaciones. Por el posicionamiento de la función informática y por la evolución del abanico de medios tecnológicos y los resultados de la investigación aplicada, fue necesario, para adaptar los estudios, definir itinerarios para el grado, los másteres, y ampliar el catálogo de asignaturas. Esto permite a los alumnos conseguir un perfil final de su formación adaptado a sus preferencias y objetivos personales.

¿A qué dificultades tuvo que enfrentarse en su vida laboral?

A las derivadas de mis carencias y limitaciones y a la necesidad de resolverlas. También a las típicas de promover la importancia de mi función en la organización y justificar, con resultados y hechos, la idoneidad de mi perfil y la oportunidad y beneficios de los planteamientos y proyectos.

Inicialmente los trabajos de informática eran sustentados por gente con otras titulaciones. No podemos considerar en ellos ‘intrusismo’, porque llegamos después y poco a poco, como colectivo corporativo concreto, aunque ahora ya se ha extendido y es numeroso. Fuimos llegando para crear profesionales de una necesidad naciente y posteriormente esencial. Además, muchos de esos otros profesionales ‘asimilados’ lo hicieron y lo siguen haciendo muy bien. Pero no siempre hubo una disposición a admitir que éramos los más capacitados y cualificados. Hubo que luchar por el posicionamiento de nuestra Ingeniería. Afortunadamente, tuve la suerte de trabajar en empresas muy receptivas, que estimaban nuestro ejercicio, y me dieron mucha cancha y responsabilidades. Estoy satisfecho.

Si tuviera que elegir un hito de la informática, cuál sería.

Para mí está claro. Como hito general escojo la distribución de las capacidades de almacenamiento y proceso, y la evolución de los protocolos de comunicación y estructura y topología de las redes. Esto hizo más asequible la informatización y abrió la posibilidad de extenderla absoluta y universalmente, hasta llegar al individuo.

Como hito más específico, fue importante y transcendente la llegada de las metodologías para el Análisis, Diseño y Desarrollo Incremental, el Lenguaje Unificado de Modelado, las Metodologías Ágiles y los patrones de diseño para estandarizar la lógica del software en el paradigma de la Orientación a Objetos.

Creo que esta frase suya lo dice todo: “La Ingeniería Informática es quizás la de más potencial y con mayor alcance del conjunto de las ingenierías, porque en ella se ampara la evolución de todas las disciplinas”. Parece que el Consello Galego de Enxeñerías no lo ve así, porque la ha excluido. En lugar de haber unión, hay exclusión.

No soy amigo de guerras y conflictos. No llevan nada más que al desgaste de todos. Yo prefiero lo positivo de la unión, a los efectos negativos de los corporativismos mal entendidos. Las diferencias que separan no hacen la fuerza.

Quizás algunas profesiones se pueden sentir agonizantes y ver en alguna parte de la tecnología informática su tabla de salvación, pero es erróneo querer capitalizarla en exclusividad y no comprender la amplitud de su alcance y concentrarla sólo en la limitación de los sesgos que les interesan. Además, muchas veces esta situación “agónica” no es una realidad, sólo un pensamiento y quizás un temor. La solución es lo colaborativo y trabajar en equipo.

Otras veces, y esto es más grave, la razón está en una especie de sectarismo excluyente, que pretende la minoración de otros. Eso es pobre y no conduce a nada proactivo y tarde o temprano se evidencia lo impropio de posicionarse así. No considero interesante este tipo de posturas y no me preocupo por ello; las respeto, pero no me aportan nada ni me inquietan. Trato de trabajar con equipos formados por personas abiertas y asertivas y el valor está siempre en los resultados. Encontré magníficos profesionales de otras ingenierías, y también algunos cortos de miras. También ocurrió lo mismo con los Informáticos.

Mientras repasaba los correos electrónicos, profesor, vi uno que me chirrió bastante y que hablaba de ‘machismo digital’. ¡No sé a que extremos estamos llegando, de verdad, con el extremismo que adoctrina en muchos espacios educativos!

Sí, es preocupante. Cualquier extremo implica exclusión y contrario por imposición. Lo deseable es tratar de encontrar un punto de equilibrio que busque criterios basados en el respeto, objetividad, racionalidad, comprensión desafectada de las diferencias y debate positivo. Ese punto es la fuente de la igualdad real y el centro del marco de la justicia y el derecho.

Quizás las palabras machismo o feminismo estén causando demasiadas confusiones. La igualdad se logra sólo si no se deriva hacia el fanatismo o a la descalificación sistemática del contrario. El marco de la igualdad hay que definirlo con honestidad, justicia equitativa, comprensión y juego limpio.