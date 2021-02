“La inteligencia artificial abre una ventana a hacernos la vida un poquito más fácil”

Jesús, usted es un gallego que triunfa fuera. ¿Qué nos puede contar sobre su formación antes de dar el salto a Estados Unidos?

No sé si podría decir que triunfo fuera, pero sí que me siento extremadamente afortunado de poder haber trabajado con gente brillantísima dentro y fuera de España. Gracias a ellos y a las oportunidades que me dieron, he tenido el privilegio de ser parte de increíbles proyectos que espero que hayan podido contribuir a mejorar nuestras vidas realizando simulaciones del clima o descubriendo nuevas vacunas.

Estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en Barcelona (UPC) e hice un doctorado en arquitectura de computadores con Roger Espasa y Mateo Valero, que es el director del centro de supercomputación de Barcelona (BSC). Me uní al equipo de Roger Espasa en Intel Corporation y estuve trabajando varios años en proyectos de supercomputadores (Xeon Phi) hasta que decidimos que queríamos vivir la aventura americana.

¿Cómo surgió eso de saltar el charco? ¿Le dio vértigo en algún momento?

Siempre hablamos de vivir la experiencia de trabajar en el extranjero. Teníamos la ventaja de trabajar ya para una empresa americana y teníamos compañeros que habían dado el paso; así que cuando nació nuestro hijo, tomamos la decisión.

¡Sin duda nos dio mucho vértigo! Los primeros meses fueron muy caóticos y estresantes porque realmente es como empezar todo de nuevo otra vez.

Vivimos en Portland (en el estado de Oregon) y la ironía es que nos recuerda mucho a vivir en Galicia. Es todo muy verde (¡llueve mucho!), lleno de espacios naturales y una costa preciosa. Los productos son excelentes (especialmente la verdura y la cerveza) y la gente muy amable y hospitalaria.

Usted es ‘distinguished engineer at NVIDIA’. Para que podamos entenderlo, ¿cuál es su función? Además, en LinkdIn se define como ‘performance architect working in deep learning inference’. ¿Puede explicarnos qué significa?

Nvidia es líder en hardware y software para inteligencia artificial y el creador del concepto de GPU (graphic processing unit).

Una parte fundamental de las redes neuronales es el aprendizaje o entrenamiento (training), que es el proceso por el cual se enseña a un modelo neuronal a realizar una función en particular. La otra parte fundamental de la ecuación es la predicción o inferencia (inference), que es la acción de darle a la red neuronal una entrada que no había visto antes para obtener un resultado.

Por ejemplo, dictaminar si la foto de un animal es un gato o un perro, traducir un segmento de voz a texto o responder a una pregunta. Mi función consiste en analizar y optimizar redes ya enseñadas para que puedan ir más rápido. Ir más rápido se puede traducir en dos vectores. Reducir la latencia (el tiempo de respuesta) que es vital en aplicaciones en el edge, como cuando un coche autoconducido necesita identificar a un peatón cruzando la carretera, o incrementar el flujo (el número de predicciones servidas por segundo), que es fundamental para las aplicaciones de los gigantes de internet como Amazon, Netflix o Google en sus centros de datos (como por ejemplo cuando Netflix nos recomienda series que puedan ser de nuestro agrado).

¿Volver a España está en sus planes, Jesús?

¡Sin duda! Como le pasa a mucha gente en nuestra situación, la verdadera pregunta es cuándo, porque también nos gusta mucho la vida en Oregon, que es donde nuestro hijo está creciendo y educándose.

¿Cómo vivió la era Trump? ¿Fue tan malo como se reflejó en la prensa mundial, Jesús? Me refiero sobre todo a nivel tecnológico, un sector... ¿acosado por el expresidente?

Ni en mi trabajo en Nvidia ni en Intel tuve la sensación de que la anterior Administración fuera especialmente combativa con el sector tecnológico.

Lo que sí que fue una causa de inseguridad en mi círculo profesional fue la discusión sobre los visados H1B, que son fundamentales para que las empresas tecnológicas puedan atraer talento de otras partes del mundo.

¿Está de acuerdo con esta afirmación de The Economist? “Las empresas que no inviertan por lo menos 10 % en nuevas tecnologías desaparecerán”.

¡La frase es muy rotunda! Pero sí que creo, en efecto, que tendremos un efecto transformador de la tecnología. Se habla de que la inteligencia artificial puede ser el catalizador de un cambio profundo en nuestra sociedad, quizás semejante a una nueva revolución industrial.

Las empresas que sepan integrarla en sus estructuras podrán beneficiarse de ventajas competitivas en forma de automatización y mejor toma de decisiones.

Mi opinión es que empresas como Amazon, Google o Nvidia están trabajando en tecnologías que permitirán democratizar el acceso a estas técnicas que hasta hace poco estaban restringidas a unos pocos.

Seguro que a nivel laboral, la pandemia no les ha cogido por sorpresa. ¿El teletrabajo ya era una realidad?

Sí. Con riesgo de parecer un tópico, Nvidia es una empresa que tradicionalmente siempre ha abrazado el concepto de teletrabajo.

Aun así, el efecto de la pandemia fue demoledor y forzó a la empresa a innovar y adaptarse muy rápidamente.

Ahora que el teletrabajo ha llegado para quedarse, la inteligencia artificial abre una ventana a hacernos la vida a todos un poquito más fácil, con tecnologías que permiten, por ejemplo, reducir el ruido de fondo o cambiar el fondo de la imagen de vídeo.