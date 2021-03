La ley de eutanasia “es confusa” y da un “mensaje peligroso”

El presidente del Comité de Bioética de España, Federico De Montalvo Jääskeläinen, ha avisado de que la Ley de eutanasia que se ha aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados es “una ley confusa” y “manda un mensaje peligroso a una sociedad envejecida y con muchas enfermedades crónicas”.

“Reconocerlo como derecho es un contrasentido, puede generar una pendiente resbaladiza y una cultura de la muerte. Es una ley confusa y manda un mensaje peligroso en una sociedad envejecida y con mucha enfermedad crónica”, ha precisado Federico De Montalvo en declaraciones a la agencia Europa Press, este jueves tras la aprobación de la ley.

Según precisa, le preocupa la “falta de precisión en seguridad” del texto normativo porque “usa términos de manera algo confusa, confunde eutanasia con auxilio al suicidio, confunde discapacidad persistente, cuando tendría que hablar mejor de un sufrimiento persistente”.

“La ley jurídicamente no es fina, la ley nace por un motivo muy ideológico, no nace con objeto resolver un problema social de muchos ciudadanos sino como la conquista de una reivindicación de cierto sector de la población”, subraya. También le preocupa que “la ley se apruebe para un propósito y después se aplique al margen del mismo”, ya que en el texto aprobado no se establece el deber impuesto por el Derecho europeo de “evaluar las leyes a posteriori”.

“La ley nace sin un mecanismo de control de los problemas que la ley pueda suponer aplicándose al margen de sus previsiones”, precisa el presidente del Comité de Bioética, al tiempo que indica que si se incluyera este mecanismo, al menos, daría “tranquilidad”.

De hecho, pone el ejemplo de la ley aprobada en la Asamblea de Madrid sobre el final de la vida que sí establece el deber de realizar esta evaluación.

El principal problema, según señala De Montalvo, es que la ley pueda “abrir camino a la muerte” y que se acabe “aplicando a personas que no la han pedido”.

También lamenta que se haya tramitado “tan rápidamente” y “con poca o prácticamente ninguna participación de otros actores más allá de los diputados y senadores”, siendo una ley con un “impacto enorme en la sociedad”.

Ante casos como el de Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple, en 2019, considera que hay que abordar estos casos “mejor” en el Código Penal pues no cree que deba ser condenado por acabar con la vida de su mujer por amor.

JORNADA DE DEBATE Como respuesta a la legalización de la eutanasia en España, el Ateneo Universitario Sant Pacià (AUSP), que agrupa a todas las facultades eclesiásticas de Cataluña, y el Instituto Borja de Bioética han organizado para los próximos días 24 y 25 de marzo una doble jornada académica en línea para que expertos en diferentes ámbitos, como sanitarios, filósofos o teólogos, aporten su visión “amplia y poliédrica” sobre la eutanasia. Ahí, según los organizadores, se abordarán los aspectos legales, terminológicos y éticos.