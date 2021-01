$!La luz de gas y la ley de hielo, dos tipos de abuso psicológico menos conocidos

Las relaciones humanas pueden ser muy complicadas, sobre todo cuando eres joven e intentas entender qué es el amor y cómo enfocar todos los sentimientos dentro de ti. La toxicidad es algo difícil de controlar y tiene orígenes muy diversos: puede salir de la frustración, de no saber comunicarse, de inseguridades, de una experiencia pasada traumática, o incluso de una mala educación. Sin embargo, esto no debe ser nunca motivo para no responsabilizarse de los actos de uno mismo.

La Ley de hielo tampoco es exclusiva de las parejas. Suelen presentar este comportamiento personas que presumen de tener mucho autocontrol y ser muy racionales. Consiste básicamente en ignorar a la otra persona tras un conflicto, fingiendo que no se le escucha, pasando por alto sus necesidades o peticiones, invisibilizándola, tratándola con indiferencia, frialdad y menospreciando sus sentimientos.

Aunque pueda parecer algo relativamente inofensivo, ignorar a alguien es faltarle al respeto, devaluarlo y en ocasiones anularlo; esto hace mucho daño a la persona sobre la que se aplica, llegando a causar una profunda tristeza, estrés emocional, traumas, angustia, incertidumbre e incluso efectos físicos.

Al igual que la Luz de Gas, este no tiene por qué ser un comportamiento llevado a cabo con malicia, en muchos casos se trata de una mala gestión de la comunicación unida a inseguridades y mecanismos de defensa. Pero, de nuevo, esto no quiere decir que no deba responsabilizarse, ya que es él quien decide adoptar este comportamiento para ejercer control (para que la víctima haga lo que el quiere o que cambie algún comportamiento) o a modo de castigo.

Jesús nos comenta que, tanto en el caso del Gaslight como en este, cuanto más tiempo se deje pasar, más grande se hará la espiral y más costará solucionarlo. Por ello, aunque algunas de las señales pudieran parecer inofensivas, no deben pasarse por alto ni permitirse. Si sientes que tu pareja, amigo o familiar presenta este tipo de comportamientos y no sabes cómo hacerle frente, la terapia puede ser muy útil para enseñarte a gestionarlo.

Pero entonces, ¿quién debe ir a terapia?

Bueno, Jesús nos cuenta que para la víctima, si no es capaz de imponerse a la situación, siempre va a ser lo mejor. Además en el caso de las personas que ejercen estos comportamientos, suele haber poca disposición y suelen ser poco receptivos, sin embargo aquí hace una distinción:

Existen dos tipos de maltratadores : los psicopáticos, que son muy inteligentes y hacen lo que hacen por puro egoísmo y porque consideran que salen beneficiados de ejercer el maltrato, en este caso no hay tratamiento posible, no van a mejorar y siempre van a reincidir. Por otro lado están los que lo hacen por inseguridad, porque no se saben relacionar de otra forma, tienen poco control sobre sus impulsos y/o no han tenido modelos sanos en los que apoyarse a lo largo de su vida, estos casos, si que suelen mejorar gracias a la terapia y suele ser muy útil para ellos.

Muchas veces, las peores facetas de las personas salen a flote con su entorno más cercano, y esto puede hacer mucho daño, ya sea a familia, amigos o pareja. Si somos conscientes de que tenemos algún comportamiento de este tipo, alguien nos lo llegara a señalar, o simplemente notamos que alguien cercano sufre por cómo nos comportamos con él/ella, en el caso de no ser capaces de corregirlo se debería dar una oportunidad a la terapia. Comportarse de una manera tóxica no solo daña a tu entorno minando tus relaciones, sino también a ti mismo.