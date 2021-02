La mayoría de las canciones de amor utilizan metáforas de cercanía y posesión del otro

Barcelona. Muchas de las canciones analizadas hablan del amor como proximidad física: desde el deseo de que la persona querida esté cerca, hasta el contacto amoroso y la fusión entre amantes.

Otras muchas hablan del amor en términos de posesión y cautiverio. Al menos una veintena de las canciones de amor más populares dibujan una “relación de amor desigual”, en la que uno de los amantes considera al otro como suyo.

El 67 por ciento de las canciones analizadas por este estudio, de hecho, muestran una correlación entre las metáforas de proximidad física y las de posesión.

“Es normal que en las canciones de amor se recurra a las metáforas sobre proximidad física, porque es algo que se desprende de la experiencia natural de las relaciones amorosas. Las metáforas de posesión, en cambio, reflejan un cliché cultural muy arraigado en la cultura popular”, valoraron Climent Roca y Coll-Florit.

Bajo el lema All you need is love, el estudio invita a mirar más allá de las pegadizas melodías de la música pop y a ahondar en el significado de las letras que, en un momento u otro, todos hemos cantado a todo pulmón. A.S.